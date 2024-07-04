女學生機上猝死！鄰座乘客憶她「無聲離世」　衝擊一幕留陰影

▲考爾在飛機上不幸猝逝。（圖／翻攝自GoFundMe）



記者吳美依／綜合報導

澳洲一名印度裔女學生搭飛機回國，卻在座位上不幸猝死。鄰座乘客辛格（Ravinder Singh）回憶，死者獨自平靜離世，但他目睹對方失去生命，內心仍留下不小陰影，「我是最後一個跟她說話的人。」

辛格遠赴澳洲探親後，搭乘澳洲航空（Qantas）班機回國，「我登機時，她已經坐在走道側座位上。我的座位靠窗，因此我詢問她是否能夠起身，讓我坐進座位。」

此時，女乘客沒有回應，頭部卻突然「不自然地」往走道歪斜。辛格立刻察覺不對勁，趕緊通知空服員，「她看起來不太舒服」。

▲辛格在澳洲航空班機上發現考爾身亡 。（圖／達志影像／美聯社）



空服員確認脈搏之後，迅速展開一連串急救，卻仍回天乏術，只好把死者護送下機。辛格表示，「機組人員的反應非常值得讚許」，儘管他在事發數周後的現在，依然耿耿於懷，但仍希望家屬知道，「她平靜地離開這個世界」。

24歲死者考爾（Manpreet Kaur）2020年3月移居澳洲，已經4年沒有見到在德里的家人，原定6月20日從墨爾本搭機回印度，未料疑似因為肺結核病逝。根據友人說法，她在前往機場前幾小時，就已經感覺不適。

不過，由於考爾死於肺結核，遺體無法離開澳洲，父母只好飛到當地，參加女兒葬禮。維多利亞州衛生部已經開始追蹤密切接觸者，任何被判定具有潛在風險的人，都會收到通知。



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