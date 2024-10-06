賴清德國慶晚會談「祖國論」　賴士葆轟吃對岸豆腐：用來鬥爭而已

▲總統賴清德於國慶晚會致詞。（圖／記者林敬旻攝）

記者郭運興／台北報導

113年國慶晚會5日晚間落幕，總統賴清德致詞時提到「中華民國可能是中華人民共和國75歲以上民眾的祖國」，引起外界議論。對此，賴士葆今（6日）表示，賴清德不忘再次強化「新兩國論」挑起兩岸敏感神經，但賴清德既然要用中華民國來吃對岸的豆腐，為何要刻意避開唱國歌、國旗進場環節？這些都只說明賴口中的中華民國，只是用來鬥爭中共的工具而已。

回顧昨日國慶晚會，賴清德致詞時表示，我們的鄰居中華人民共和國10月1日剛過完75歲生日，再過幾天中華民國就要過113歲生日，「因此就年紀來說，中華人民共和國是絕對不可能成為中華民國人民的祖國，反倒是中華民國可能是中華人民共和國75歲以上民眾的祖國，對不對」？

對此，賴士葆表示，賴清德昨晚到國慶晚會致詞，不忘再次強化「新兩國論」來挑起兩岸敏感神經，更強調中華民國創立的時間早於中華人民共和國的「祖國論」。

賴士葆批評，賴總統既然要用中華民國來吃對岸的豆腐，那為何要刻意避開唱國歌、國旗進場的環節？這些都只說明賴清德口中的中華民國，只是用來借殼上市以及拿來鬥爭中共的工具而已。

▼ 國民黨立委賴士葆。（圖／記者黃克翔攝）