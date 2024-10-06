賴清德國慶晚會拋「祖國論」　王定宇：基礎的事實、強大的邏輯

▲總統賴清德於國慶晚會致詞。（圖／記者林敬旻攝）

記者皮心瑀／台北報導

總統賴清德5日出席113年雙十國慶晚會 ，登台致詞時稱論年紀，中華人民共和國不可能是中華民國的祖國，引來關注。民進黨立委王定宇分析，賴清德用基礎的事實、強大的邏輯，讓所有人沒辦法反駁，並努力團結台灣派、中華民國派，他的努力值得讚佩。

賴清德演說提到，慶祝各項活動時，最重要，要銘記我們是主權獨立國家，要時時愛我們的國家，同時要學習先賢先烈精神，犧牲奉獻，團結守護國家主權，維護民主自由生活方式，不辜負這麼多年來犧牲奉獻的每個人。

賴清德話鋒一轉表示，中華人民共和國10月1日剛過完75歲生日，再過幾天中華民國就要過113歲生日，「因此就年紀來說，中華人民共和國是絕對不可能成為中華民國人民的祖國，反倒是中華民國可能是中華人民共和國75歲以上民眾的祖國」，中華民國在台澎金馬落地生根75年，是不用再提這段關係，但是如果有人要祝賀中華人民共和國生日快樂，用詞要精準，切勿用祖國兩字。

王定宇認為，賴清德是用基礎的事實、強大的邏輯，讓所有人沒辦法反駁，國民黨想說話也詞窮，而賴清德作為國家元首，努力想團結最多的人，所以用詞也是最大公約數。

王定宇也說，賴清德在就職演說時，提出國民主權論，稱「根據中華民國憲法，中華民國主權屬於國民全體；有中華民國國籍者，為中華民國國民；由此可見，中華民國與中華人民共和國互不隸屬」，而這次國慶晚會上的說法，也團結台灣派、中華民國派，賴清德的努力值得讚佩。