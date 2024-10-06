美國大選各家預測一次看！賀錦麗略贏川普　賭盤賠率曝光

▲ 美國總統大選將於11月4日舉行。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國總統大選倒數不到1個月，兩黨候選人川普、賀錦麗競爭激烈。儘管許多民調預測全國普選結果，這確實也是重要指標，但真正起決定性作用的是美國古老的選舉人團制度，而最新預測指出，賀錦麗以些微差距領先川普。

《澳洲新聞網》指出，在美國選舉人團制度下，每個州都有一定數量的總統選舉人，總數達到538票，需要逾270票以上才能當選總統。加州、麻薩諸塞州是民主黨鐵票倉，田納西州及德州則傾向共和黨，而7大關鍵搖擺州亞利桑那、內華達、威斯康辛、喬治亞、密西根、北卡羅萊納及賓州將左右選舉結果。

目前普遍預測認為，民主黨將獲得至少226張選舉人票，共和黨則獲得219票。政治新聞網RealClearPolitics匯總全國各地民調指出，川普在亞利桑那、北卡及喬治亞州領先；賀錦麗則在內華達、威斯康辛及密西根州領先，而賓州仍持平。

依照RealClearPolitics目前預測，若無賓州支持，川普和賀錦麗都無法達到270票門檻，使得賓州成為決定總統人選的關鍵。

民調網站FiveThirtyEight則使用不同方法，除計算民調平均值，也考量歷史、經濟指標和政治因素，最新模型模擬1000種不同選舉情情境，結果顯示賀錦麗勝率55%，川普則為45%。

統計學家西爾弗（Nate Silver）經營的Silver Bulletin預測方式與他過去在FiveThirtyEight時相似，但去掉新冠疫情因素，並根據共和黨人新動態調整模型，且更看重民調，預測賀錦麗將拿下賓州、密西根和威斯康辛州，代表她將以276張選舉人票獲勝。

《經濟學人》深入研究各州民調及過去投票情形、教育水平及居民年齡中位數等9個因素，模擬1萬種情境的結果顯示兩黨勢均力敵，賀錦麗和川普都有50%勝率，儘管賀錦麗略為領先。

歷史學家利奇曼（Allan Lichtman）的預測也備受關注，他的「白宮之鑰」模型包含13個是非題，不使用民調數據，在過去10屆大選中精準料中結果9次，而他預言賀錦麗將成為美國史上首位女總統。

此外，賭盤賠率也有一定的預測能力，目前稍微看好賀錦麗。Sportsbet給出的賀錦麗賠率為1.83，川普為1.91。整體來說雙方競爭非常激烈，但綜觀數據顯示賀錦麗略為領先。