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川普重回「暗殺未遂現場」造勢！　搶攻關鍵搖擺州

▲川普重回賓州現場，今年7月他險些在這裡遭到暗殺。（圖／達志影像／美聯社）

▲川普重回賓州現場，今年7月他險些在這裡遭到暗殺。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合報導

美國共和黨總統候選人川普5日於賓州巴特勒舉行了一場備受矚目的造勢活動，該地點正是他在7月遇刺未遂事件中倖存的地方。他以一句幽默的開場白開始了演講，「就像我之前所說的。」

綜合報導，川普向賓州表達了感謝，並說道，「非常感謝賓州，我們愛這裡。正如我之前說的」，開玩笑示意之前演講遭到槍擊打斷。他回顧了7月集會時發生的槍擊事件，當時演講僅進行了幾分鐘，槍手便開槍攻擊。

他接著說，「今晚，我回到巴特勒，帶著悲痛與哀傷，向賓州的民眾和全美國傳遞一個簡單的訊息，我們讓美國再次偉大的運動比以往任何時候都更強大、更自豪、更團結、更堅定，也更接近勝利。」

川普還提到，這片集會的場地「如今成為我們第一線應急人員的勇氣紀念碑，象徵著我們公民的韌性，以及一位充滿愛與奉獻精神的偉大父親的犧牲。」

50歲的康沛拉托爾（Corey Comperatore）在7月的遇刺未遂事件中不幸遇難。為了紀念他，集會現場特別展示了印有康沛拉托爾名字的消防員外套和頭盔，現場民眾隨即高喊「科里」以表敬意。

川普在此前就形容這次來到巴特勒的行程是「未完的事業」。該地位於匹茲堡北方約一小時車程，是美國大選中最具決定性的搖擺州之一。

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