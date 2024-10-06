　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美大選倒數30天！搖擺州動向膠著　川普、賀錦麗砸重金拚廣告

▲▼民主黨參選人、副總統賀錦麗；共和黨參選人、前總統川普。（組圖／達志影像／美聯社）

▲美國總統大選倒數1個月，2位候選人在7個關鍵搖擺州都未見明顯領先優勢。（組圖／達志影像／美聯社）

文／中央社記者廖漢原紐約5日專電

距離美國總統大選剩下最後1個月，由於候選人在7個關鍵搖擺州都未見明顯領先優勢，兩陣營都砸下重金拚廣告，希望催出更多鐵票並強化優勢議題，以形象爭取未決選民。

選民將在11月5日投票選出下屆美國總統。各家民調顯示，民主黨候選人、現任副總統賀錦麗（Kamala Harris）在全美民調中領先共和黨候選人、前總統川普（Donald Trump），但在選舉人團制度下，位於鐵鏽帶的賓州、威斯康辛州、密西根州，南部的喬治亞州、北卡羅來納州，與西部的亞利桑那州、內華達州等7州，才是決定勝負的關鍵。

▲▼川普與賀錦麗在費城的數位廣告看板。（圖／路透）

▲川普與賀錦麗在費城的數位廣告看板。（圖／路透）

以國會山莊報（The Hill）統計本週搖擺州民調數字為例，賀錦麗在7州中的4州領先，川普3州，但差距都未超過2個百分點，其中有5州未超過1個百分點。民調結果顯示，選舉幾乎不可能預測。

各家媒體與民調機構的近期數字均顯示，賀錦麗的全國支持度與好感度領先川普，經濟議題認同度在就業情況好轉與通膨減緩下已見改善，不過誰會當選仍充滿變數。

擅長政經趨勢與歷史事件分析的美利堅大學（American University）政治史學者李赫特曼（Allan Lichtman）自1984年開始皆確預測美國總統當選者，他認為賀錦麗與副手華茲（Tim Walz）在經濟與通膨趨好轉下將會勝選。

以每日民調數字為基礎的統計學專家席佛（Nat Silver）評估，賀錦麗雖在全國民調領先，但川普與搭檔范斯（J.D. Vance）的當選機率約為56%，賀錦麗與華茲為43%。

2016年，李赫特曼根據關鍵指標模式，獨排眾議預測川普與彭斯（Mike Pence）勝選；席佛雖未準確預測，但在一片川普鐵定敗選聲浪中，仍給他約3成的當選機率。

選情膠著之際，提前投票與海外通訊投票已經展開，但美國未決選民在選前1個月仍心意未定，兩黨都砸重金在電視與網路打廣告戰，希望催出更多鐵票。

川普陣營評估，關鍵10月將投放2億8300萬美元（約新台幣90億5600萬元）廣告費；賀錦麗陣營未透露數字，但彭博新聞（Bloomberg）依據AdImpact資料統計，民主黨在9月花費了1億9200萬美元（約新台幣61億4400萬元），遠超過共和黨的7200萬美元（約新台幣23億400萬元）。

ET快訊
衝加護病房探望張友驊　彭華幹被護理師趕出來
Dcard大書深夜認出軌離婚！　宣布離開團隊
可能還有颱風　最新預測曝
金山翁救妻遭沖走雙亡「遺體手伸彼此」　離家身影曝
首波東北季風來了　明變天降溫

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

美大選倒數30天！搖擺州動向膠著　川普、賀錦麗砸重金拚廣告

馬克宏贊成對以色列禁運武器　納坦雅胡怒斥西方應覺羞愧

伊朗外長：若以色列反擊　將招致「更強烈」報復

紐西蘭庫克海峽地震！　規模5.7

中國外交部：拜登向習近平電賀中共建政75週年

越南黑暗料理！台式餐廳推出「珍奶牛肉麵」…台人傻問：這啥？

超級AI晶片Blackwell年底發貨　輝達股價5日飆升！

2通訊設備「不能帶上機」！阿聯酋航空祭新禁令　延長停飛黎巴嫩

廉價航空驚爆將破產！　股價大幅下跌

印尼女與土豪遊客「閃婚」換聘金　17歲嫁50歲男5天後離婚

為接愛妻！老夫妻遭沖走雙亡 走回家「水淹到腰」最後身影曝

曾國城為徐乃麟緩頰「只是玩笑」　喊話楊繡惠：氣話怎麼能當真！

駕駛想駛出圓環卻撞計程車　網友熱議：台人不會開圓環

舒華合體雨琦S.H.E〈SUPER STAR〉　(G)I-DLE台灣限定歌單嗨炸！

颱風救災「苦無支援」還挨罵　高雄里長辭職：比畜生還不如

國慶晚會大巨蛋登場　李洋、王齊麟、林郁婷領唱國歌

金山地瓜農接愛妻回家！被洪水沖走雙亡　陳屍松樹園相距1百公尺

#國慶晚會 大巨蛋登場！現場2萬面國旗「旗海飄揚」

(G)I-DLE攻蛋..舒華喊：我是誰！　稱讚台灣粉「你們很講義氣」XD

楊繡惠遭酸「很多人罵妳」　回應：愛罵就去罵

美大選倒數30天！搖擺州動向膠著　川普、賀錦麗砸重金拚廣告

馬克宏贊成對以色列禁運武器　納坦雅胡怒斥西方應覺羞愧

伊朗外長：若以色列反擊　將招致「更強烈」報復

紐西蘭庫克海峽地震！　規模5.7

中國外交部：拜登向習近平電賀中共建政75週年

越南黑暗料理！台式餐廳推出「珍奶牛肉麵」…台人傻問：這啥？

超級AI晶片Blackwell年底發貨　輝達股價5日飆升！

2通訊設備「不能帶上機」！阿聯酋航空祭新禁令　延長停飛黎巴嫩

廉價航空驚爆將破產！　股價大幅下跌

印尼女與土豪遊客「閃婚」換聘金　17歲嫁50歲男5天後離婚

變相宣告死刑結束　受害者家屬崩潰：拿到免死金牌

美大選倒數30天！搖擺州動向膠著　川普、賀錦麗砸重金拚廣告

「吉伊卡哇」原價334拍賣「狂飆1.7萬元」　網：這台吉電了吧　

傳染力好強！　醫「一家四口中獎」

《山河令》男星慘遭網暴3年...超猛近況曝光！　執導紀錄片還獲獎

就是今天！7-11咖啡「買10送10」　全家單品限1日「買6送6」

Dcard大書深夜認出軌離婚！　「造成難以平復傷害」宣布離開團隊

可能還有颱風　最新預測曝

馬克宏贊成對以色列禁運武器　納坦雅胡怒斥西方應覺羞愧

新加坡歌手首度來台演出「卻被迫更換舞台」　苦笑：謝謝小彩蛋

馬尾妹15秒舉重「晃動驚天」害羞甜遮鏡頭！老司機暈整天

國際熱門新聞

超級AI晶片年底發貨　輝達股價5日飆

阿聯酋航空新禁令！2通訊設備不能帶上機

3寶媽陳屍公園　監視器揭遭街友性侵致死

廉航驚爆將破產！

越南台式餐廳賣「珍奶牛肉麵」　台人看傻

心碎！清邁洪災沖走大象　尋獲2象屍體

3寶媽遭性侵致死　嫌犯趁她昏迷逞慾

亞洲最友善城市排行榜出爐！台北4原因奪冠

拜登向習近平電賀中共建政75週年

美警長行刑式槍殺法官！　畫面曝光

女與遊客閃婚換聘金　17歲嫁50歲男5天後離婚

伊朗外長：若以色列反擊　將招致「更強烈」報復

史上最恐怖電影？開演僅10分鐘「11人受不了離場」

男賭場才贏6萬元　隔天又刮中3億元大獎

更多熱門

相關新聞

廉航驚爆將破產！

廉航驚爆將破產！

廉價航空公司精神航空 （Spirit Airlines）(SAVE.US)4日股價大幅下跌，跌幅達37%來到歷史新低點，如今傳出難逃破產。《華爾街日報》就披露，這家航空公司正在與其債券人針對可能申請破產進行談判。

哈佛學生改造Meta智慧眼鏡　獲取陌生人個資

哈佛學生改造Meta智慧眼鏡　獲取陌生人個資

珍珠港事件日軍「最後倖存砲手」106歲辭世

珍珠港事件日軍「最後倖存砲手」106歲辭世

美警長行刑式槍殺法官！　畫面曝光

美警長行刑式槍殺法官！　畫面曝光

無法助烏克蘭防空？　美：避免捲入戰爭

無法助烏克蘭防空？　美：避免捲入戰爭

關鍵字：

賀錦麗民主黨川普共和黨美國總統2024美國總統大選北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

全家店員醉倒請到7-11！顧客自行結帳影片曝

行員監守自盜629.1萬　一銀3大聲明「已通報重大偶發事件」

搭星宇驚見地勤是張國煒！超嚴肅畫面曝

男喝1飲品喝到換肝！　醫嘆「肝臟只剩1／3」

Energy簽唱會開一半Toro突離場！

買手搖飲「發票中1000萬、200萬」！　獎落2縣市

國宴打包剩菜　全紅嬋引網友熱議

衝加護病房「探望張友驊」　彭華幹被護士趕出來

超毛！Joeman新節目「攝影棚都是鬼」

賴清德：中華民國是中華人民共和國75歲以上民眾的祖國

銀行OL偷吃同事　丈夫見對話臉綠

賴清德「推」蔣萬安？　眼尖網友還原國慶晚會現場狀況

小宵虎南溫泉照「沒包好溢出走光」

救災「苦無支援」還挨罵　高雄里長怒辭職

陸大媽登機口跳廣場舞！航警看傻眼

更多

最夯影音

更多

為接愛妻！老夫妻遭沖走雙亡 走回家「水淹到腰」最後身影曝

曾國城為徐乃麟緩頰「只是玩笑」　喊話楊繡惠：氣話怎麼能當真！

駕駛想駛出圓環卻撞計程車　網友熱議：台人不會開圓環

舒華合體雨琦S.H.E〈SUPER STAR〉　(G)I-DLE台灣限定歌單嗨炸！

颱風救災「苦無支援」還挨罵　高雄里長辭職：比畜生還不如

熱門快報

罐頭+咖哩蹦出新滋味

罐頭+咖哩蹦出新滋味

「文里補習班」開課啦！用方便取得的罐頭與菇類，端出一道香噴噴又營養的料理

別猶豫！自住房擁不敗優勢

別猶豫！自住房擁不敗優勢

跟著「琦郁房事悄悄話」，解析自住房價值，為未來做好萬全準備！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面