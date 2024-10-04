川普將重返「槍擊現場」造勢！　馬斯克宣布出席：我會在那裡挺你

▲ 馬斯克在川普遭到槍擊後公開力挺。（組圖／路透、VCG）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國前總統、共和黨總統候選人川普7月13日在賓州巴特勒（Butler）造勢，險遭埋伏屋頂的槍手暗殺，事隔不到3個月將再度前往當地造勢，在槍擊後公開表態支持川普的億萬富豪馬斯克（Elon Musk）也宣布出席，「我會在那裡挺你！」

川普競選團隊9月25日宣布，將於10月5日重返發生槍擊的巴特勒同一地點舉行集會，當時聲明寫道，「不到3個月前，他在當地以毫釐之差險些失去性命」，這將是他遇襲後首次回到案發現場，「而這世界將他得救視為天意」。

I will be there to support! https://t.co/nokR0g3dn1 — Elon Musk (@elonmusk) October 4, 2024

綜合《紐約郵報》等美媒，川普X帳號3日PO出他遭射傷右耳後振臂高呼「FIGHT」的照片，宣傳將於5日舉行的「歷史性集會」，配字寫上「我將回到巴特勒！」馬斯克隨後轉發這篇貼文寫下，「我會在那裡支持你！」宣布將出席造勢，貼文至今累積13萬讚。

川普當時在巴特勒農場展覽（Butler Farm Show）場地遇襲，20歲槍手克魯克斯（Thomas Matthew Crooks）開槍造成1死2傷，隨後被特勤局狙擊手擊斃。案發約半小時後，馬斯克發文正式表態挺川，「我完全支持川普總統，希望他能迅速康復」，更批評特勤局維安不力。