川普將重返「槍擊現場」造勢！　馬斯克宣布出席：我會在那裡挺你

記者陳宛貞/綜合外電報導

美國前總統、共和黨總統候選人川普7月13日在賓州巴特勒(Butler)造勢,險遭埋伏屋頂的槍手暗殺,事隔不到3個月將再度前往當地造勢,在槍擊後公開表態支持川普的億萬富豪馬斯克(Elon Musk)也宣布出席,「我會在那裡挺你!」

川普競選團隊9月25日宣布,將於10月5日重返發生槍擊的巴特勒同一地點舉行集會,當時聲明寫道,「不到3個月前,他在當地以毫釐之差險些失去性命」,這將是他遇襲後首次回到案發現場,「而這世界將他得救視為天意」。

I will be there to support! https://t.co/nokR0g3dn1