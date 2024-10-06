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電鍋都是垢！她激推「免錢1招」不用刷　驚人對比曝：還你一只新的

電鍋都是垢！她靠「免錢1招」不用刷　見驚人對比：還你一只新的。（圖／老師Cinya授權提供）

▲泡過一夜檸檬皮水的電鍋前後對比照驚人。（圖／Cinya老師授權提供，下同，未經同意請勿任意翻攝）

記者李佳蓉／綜合報導

家裡的電鍋征戰廚房好幾年又黑又髒，不洗礙眼傷身，還可能使感應熱的能力變差，卻又不知該從何下手？熱愛烘焙與料理的Cinya老師分享，自家用了20多年的電鍋，一層髒汙怎麼刷都刷不掉，她沒花錢靠著「用剩的檸檬皮」丟入熱水中、蓋蓋子泡一晚，免刷洗就如還你一只新電鍋。驚人的前後對比照也曝光，網友忍不住激喊「這招也太讚！」

電鍋都是垢！她靠「免錢1招」不用刷　見驚人對比：還你一只新的。（圖／老師Cinya授權提供）

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▲天然檸檬酸水泡電鍋步驟教學。

粉專Cinya的私房烘焙課近日PO文分享如何利用「自製天然檸檬酸水」洗鋁製的電鍋外鍋。Cinya老師透露，自家的大同電鍋用了20幾年，裡面看起來髒髒的怎麼刷都刷不掉，但沒關係，她趁著檸檬便宜時，買來榨成汁後將檸檬皮留著，接著用電鍋燒一鍋熱水，再丟進不要的檸檬皮，蓋上上蓋泡一晚（不用按保溫），完全不用刷，隔天即可見焦鍋變得啵亮。

Cinya老師強調，自己是使用剩下的檸檬皮，因此一點也不浪費，也不用花錢買化學的檸檬酸。而鍋裡的水也可以順便洗刷不鏽鋼的洗碗槽和水龍頭，「保證閃亮亮喔～」

有網友好奇詢問，「柚子皮也會有此效果嗎？」Cinya老師不藏私回覆，「可以喔！柚子皮也有檸檬酸效果！」超實用的零元清潔法讓網友封她為「生活智慧王」。

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