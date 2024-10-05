直擊／國慶晚會江蕙登場！場外1000民眾擠爆　粉絲大喊「我愛你」

▲113年國慶晚會晚間於臺北大巨蛋舉辦，台北市政府在場外松菸大道開闢第二現場，架設大螢幕直播場內畫面，讓無法入場的群眾也能共襄盛舉一同參與。（圖／記者李毓康攝，下同）



記者崔至雲／台北報導

國慶晚會今（5日）在台北大巨蛋舉行，而今年的晚會在歌后江蕙助陣下，門票早就一掃而空，台北市政府特別在場外開設第二戶外場現場同歡。江蕙近7點時登場，場外也湧入了約一千位民眾，音樂一響起，所有民眾紛紛拿起手機，身體也隨著旋律一起擺動，也有資深粉絲跟著一起大聲唱，甚至也有民眾感動的默默拭淚。

113年雙十國慶晚會5日晚間登場，此次時隔8年重回台北市舉辦，會場選定去年開幕啟用的台北大巨蛋，而場外的第二現場也同步進行，江蕙登場時，主持人宣布，現場已經達到1000人了。

江蕙這次連續演唱三首歌，包含甲你攬牢牢、家後，以及歌手鄧麗君的甜蜜蜜。不少民眾開心高喊「等了妳9年，終於出來了！」、「江蕙我愛你！」，場完兩首歌曲後，不少粉絲也意猶未盡再喊出，「安可安可」、「唱到天亮啦！」

而江蕙演唱時，第二現場的民眾紛紛拿起手機，身體也隨著旋律一起擺動，也有資深粉絲跟著一起大聲唱，最後唱到甜蜜蜜時，現場民眾更是直接暴動，場面非常嗨。