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快訊／雨彈轟炸金山！新北提供救助金　10／7日多項補助開始申請

▲▼金山區積水退了。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲金山區積水退了。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者崔至雲／新北報導

新北金山區4日下午降下致災豪雨，許多民眾住家、商圈損失慘重。新北市長侯友宜今（5日）日下午前往視察金山、萬里復原工作時表示，新北針對受到山陀兒颱風影響的商圈、市場、企業、住家與漁船，提供減免與救助等措施，10月7日起受理申請。其中，「住戶淹水救助」補助，若住屋淹水達50公分以上，未達100公分者發給救助金1萬元；淹水達100公分以上者發給救助金2萬元。

針對金山商圈及金山公有市場受到山陀兒颱風影響，新北市長侯友宜呼籲中央對於受災戶能有全國一致性補助標準，他也會積極向中央爭取。新北經發局表示，第一時間關心並提醒業者先拍照存證，於30日內附上相關證明文件向稅務單位申請營業稅減免。針對公有場域金山公有市場部分，將依攤商受損情形減免使用費，也協助保險理賠。

▲▼金山區積水退了。（圖／記者郭世賢翻攝）

經發局說，針對受災企業協助申辦電氣緩免，也可派企業訪視關懷輔導媒合團提供協助，並協助土地、廠房媒合。另也針對受災企業提供中小企業信保貸款災害復舊措施，貸款額度最高50萬元，核貸期間5年，每年6成利息補貼。

新北社會局也指出，新北有「住戶淹水救助」補助，若住屋淹水達50公分以上，未達100公分者發給救助金1萬元；淹水達100公分以上者發給救助金2萬元。應於災害發生後3個月內，檢附相關資料與照片，向災害發生地區公所提出申請。

另，若住屋因災毀損達不堪居住程度，新北有「安遷救助」提供家戶戶內人口每人2萬元，以5口為限，民眾可於災後3個月內，檢附相關資料與照片，向災害發生地區公所提出申請。農業局補充說明，針對本次漂流出港或翻覆的漁船，提供每艘救助金1萬元，並協助申請漁船保險理賠。

▼商圈、企業、住家受颱風影響，新北減免及救助10/7起受理申請。（圖／新北市政府提供）

▲▼ 商圈、企業、住家受颱風影響，新北減免及救助10/7起受理申請 。（圖／新北市政府提供）

▲▼ 商圈、企業、住家受颱風影響，新北減免及救助10/7起受理申請 。（圖／新北市政府提供）

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