國際旅客迎600萬大關　觀光署：明年1千萬人次目標不變

▲觀光署統計，今年1月到10月來台國際旅客可望達到600萬人次。（示意圖／桃機公司提供）

記者蔡亞樺／台北報導

觀光署立下今年來台國際旅客1千萬人次目標，據統計，今年1月到10月初邁向600萬人次，觀光署長周永暉今（5日）表示，第4季是國外旅客來台的旅遊旺季，持續衝刺，目標不變，也希望國旅觀光產值補足國際市場，今年能夠達2億人次；明年來台旅客目標維持1千萬人次，國際行銷預算也將增加。

「今年挑戰真的很高」，周永暉坦言，台灣在現實面上確實有困難，包括郵輪來台班次、缺飛機航班不夠，還有4月發生地震、凱米颱風等，都讓台灣觀光出現變數，據統計今年第2季（4月到6月）花蓮少掉54萬觀光人次。

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周永暉提到，全世界歷經過疫情之後，原預判歐美市場會比亞太市場恢復來的早，但事實上狀況還是滿複雜的，目前預估80%的國家要到2025年才能恢復。

對於我國觀光逆差持續擴大，周永暉認為，觀光逆差並非單一現象，現在能做的就是開拓其他市場，包括東南亞、歐美市場，將逐步推廣設置全球8個台灣觀光服務分處（Taiwan Tourism Information Centre, 簡稱TTIC）計畫。

他指出，首站就在加拿大，10月2日成立「台灣駐溫哥華觀光服務分處」，成為北美洲來台第二大的客源國，以20萬人次到訪台灣為初期目標，盼帶動更多歐美旅客來台，今年底在菲律賓設置第2個觀光分處。

為吸引國際旅客，周永暉說，明年來台旅客目標維持1千萬人次，明年至2028年國際觀光預算增10億元，並藉由2025年大阪世界博覽會推動一城多站，紐澳、歐美旅客先來台灣再去日本，世界露營大會、賞鳥大會明年也將在台灣舉辦。

周永暉提到，目前選定花蓮玉里作為替代太魯閣國家公園的國際級景點，此次位處歐亞板塊與菲律賓板塊，在玉里火車站設立歐亞板塊遊客中心，加強改善自行車道等周邊設施，成為未來推廣重點。

他表示，第4季正值外國旅客放假期間，也是來台旅遊旺季，觀光署持續衝刺第4季，盼今年1千萬人次達標，也會加強國旅市場，今年國旅要達到2億人次，藉此彌補國際觀光產值，期盼今年國內外觀光總產值達到8000億元。