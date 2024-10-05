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東北季風下周殺到　專家示警「3地」雨最大

▲▼天氣,行人路權,路人,雷雨,大雨,大雷雨,下雨,雨天,豪大雨,午後雷陣雨,梅雨,降雨,氣象,豪雨,颱風外圍環流,西南氣流,滯留鋒面,撐傘,雨傘,陰雨綿綿,潮濕,濕度,熱對流,天氣配圖。（圖／記者李毓康攝）

▲下周東北季風增強，新北西側至基隆及宜蘭有局部較大雨勢。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

下周一(7日)東北季風增強，氣象專家賈新興表示，下周一下午至下周二中午前，新北西側至基隆及宜蘭一帶有局部較大雨勢發生的機率，雙十節天氣穩定，午後山區零星雨。

「山陀兒」颱風消散，殘留水氣在環境風場和地形配合下，北海岸昨出現暴雨。台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書表示，針對昨天雨量預報顯示，一天前的預測，雖預測台東一帶有較大雨勢，但位置偏北。另外，對於北海岸至東北角的較大雨勢，無預報的訊號。但2天至4天前的預測，均顯示北海岸至東北角一帶有明顯雨勢，但台東的雨勢卻無明顯訊號。

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至於未來天氣趨勢，賈新興說明，明天周日(6日)午後苗栗以南山區、高屏及宜花東山區有零星短暫陣雨；下周一東北季風增強，清晨北海岸、基隆至東北角有零星短暫雨，午後苗栗以南、宜花東及北北基桃有陣雨。

下周二至下周五仍受東北季風影響，賈新興說明，下周二桃園以北及宜花有陣雨，新北西側至基隆及宜蘭一帶有局部較大雨勢發生的機率，午後桃園以南山區、中南部及花東有局部短暫陣雨；下周三基隆宜花有零星短暫雨，午後北北基、台中以南山區、台南以南及宜花東有局部短暫陣雨。下周四和下周五午後山區有零星短暫陣雨。

下個周六(12日)至14日環境漸轉偏東風，賈新興表示，其中12日至13日午後山區有零星短暫雨；14日午後苗栗以南山區、高屏及花東山區有零星短暫雨。

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