下周一再變天「北東溼答答」持續到國慶日　高溫降到2字頭

▲東北季風增強，下周一將再變天，北東轉雨。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

「山陀兒」消散後餘威挾帶豪雨在昨夜告一段落，今天(5日)為東風環境，水氣減少，天氣較穩定，午後山區及南部有陣雨，類似天氣持續到周日，下周一到國慶日又要變天，新一波東北季風南下，北部、東半部轉為有雨，午後山區和南部有雷陣雨，且將有一波降溫，高溫將可降到2字頭。

天氣風險公司分析師歐宗學在氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」表示，山陀兒颱風帶來直接或間接影響，在昨天晚上終於告了段落。雖然颱風在昨天清晨就已經減弱並趨於消散，但留下來的水氣以及環境風場加上地形的配合，在陽明山區以及北海岸地區帶來意料之外的劇烈且持續雨勢，造成許多災情，一直到入夜以後整體雨勢才明顯趨緩至停止。

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今天台灣附近大氣環境會相對單純，歐宗學分析，受北方大陸冷高壓東移出海後帶來的迴流偏東風影響，東北部及恆春半島會有局部短暫陣雨，午後各地山區、南部可能有熱對流雲系發展帶來局部短暫陣雨或雷雨，要留意有瞬間較大雨勢。氣溫較前幾天回溫，白天高溫普遍可達30到33度，早晚低溫大約24到25度，已是早晚溫差較大的季節。

類似天氣可望持續到周日，下周一將再度有變化。歐宗學表示，隨著新一波東北季風南下，迎風面地區又會容易有降雨發生，北部、東半部地區轉多雲或陰並有局部短暫陣雨，中南部地區則是晴到多雲午後有局部短暫雷陣雨，由於氣溫還未明顯降低，要留意還是會有瞬間較大雨勢發生，類似天氣型態可能一直延續到國慶日，但水氣有機會逐漸減少，降雨頻率降低或範圍縮小、雨量減少。

▲天氣趨勢。（圖／天氣風險公司臉書）

下周氣溫方面，歐宗學說明，各地早晚低溫變化不大一樣，維持在24到25度左右，白天高溫會有明顯的南北差異，北部高溫降至28到30度，中南部還是可以達到32到33度，且陽光相對比較明顯，感受上會比較熱一些。

歐宗學指出，下周五到周末期間東北季風有減弱趨勢，東北部、東半部至恆春半島等迎風面地區雲量偏多並有局部短暫陣雨機會，西半部地區則是晴到多雲午後有局部短暫雷陣雨。

此外，下周可能又有熱帶擾動發展，歐宗學表示，在遠方的熱帶洋面可能還會有熱帶系統發展，不過目前的預報沒有接近台灣的機會。