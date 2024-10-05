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林佳龍接見烏克蘭國會議員　「兩國雖距離遙遠但都站在民主最前線」

▲▼林佳龍接見烏克蘭國會議員。（圖／翻攝林佳龍臉書）

▲林佳龍接見烏克蘭國會議員。（圖／翻攝林佳龍臉書）

記者杜冠霖／台北報導

外交部長林佳龍4日在外交部接待烏克蘭國會議員克尼茨基(Hon.Mykola Kniazhytskyi)及齊赫茲（Hon. Akhtem Chyihoz），林佳龍強調，台灣持續人道援助烏克蘭重建關鍵基礎設施，雖台烏距離遙遠，但都站在民主陣營的一方，在價值外交的路上，台灣與烏克蘭並肩同行，也期許兩國建立官方的對話管道，「最後，祝福烏俄戰爭早日結束，Slava Ukraini（榮耀歸於烏克蘭）！」

林佳龍表示，2022年2月，俄羅斯全面入侵烏克蘭，這場戰爭至今已經2年8個月，在全球民主國家的支援下，烏克蘭全國仍努力奮戰著。在這期間，台灣也發揮人道精神，援助烏克蘭重建關鍵基礎設施、學校、教堂與醫院。

林佳龍指出，自己4日在外交部接待烏克蘭國會克尼茨基(Hon.Mykola Kniazhytskyi)及齊赫茲（Hon. Akhtem Chyihoz）兩位議員，克尼茨基議員在致詞時強調烏克蘭人堅持民主自由的價值，更特別感謝台灣在各方面的援助。

林佳龍直言，烏俄戰爭徹底改變世界格局，促使烏克蘭積極爭取加入歐盟與北大西洋公約組織，他向克尼茨基議員表示，北約已公開指稱在俄烏戰爭上，中國是俄羅斯的關鍵推手（decisive enabler），且俄羅斯、中國、伊朗與北韓等威權國家，近年更趨緊密合作以企圖顛覆既有的世界秩序。

林佳龍強調，台灣與烏克蘭雖然距離遙遠，但都站在民主陣營的第一線，抵禦威權國家的勢力擴張，戰爭期間烏克蘭展現出的韌性、自我防衛與應變災難的能力，給所有民主國家提供寶貴的經驗與啟發。

林佳龍喊話，期許台烏兩國建立官方的對話管道，除了深化彼此的交流，也可以展現兩國對民主自由的堅定信念，嚇阻威權國家，「最後，祝福烏俄戰爭早日結束，Slava Ukraini（榮耀歸於烏克蘭）！」

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