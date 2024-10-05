直擊／國慶晚會第二現場湧現人潮！　百位民眾手搖國旗參與

▲國慶晚會松菸第二現場。（圖／記者崔至雲攝）



記者崔至雲／台北報導

國慶晚會今（5日）晚上在台北大巨蛋登場，現場有2萬名民眾入場觀賞，不過，台北市政府為了無法入場的觀眾，也設置第二現場，位置就在松菸大道；戶外現場不到5點就擠爆了人潮，百位民眾早早就聚集在戶外大螢幕前，自備著大小國旗參與盛會。

113年雙十國慶晚會5日晚間登場，此次時隔8年重回台北市舉辦，會場選定去年開幕啟用的台北大巨蛋，是大巨蛋首次舉行非體育賽事的表演活動。晚會活動在下午4點開放民眾入場，由於總統賴清德、立法院長韓國瑜、行政院長卓榮泰以及地主台北市長蔣萬安等人將出席，因此現場嚴格執行維安工作。

台北市政府指出，許多民眾想一起慶祝中華民國生日快樂，卻無法取得大巨蛋門票，因次在台北大巨蛋旁設置「松菸大道第二現場」，全程以戶外投影幕同步轉播大巨蛋場內實況演出。

經記者實際觀察，不到5點，第二現場的人潮就已湧現，不少民眾自備國旗揮舞，也因為這次的國慶主席是韓國瑜，現場更出現眾多「韓粉」，粉絲也手舉「韓家軍大集結」橫幅一同參與。



韓國瑜昨晚則在臉書預告，第二現場還有小小的彩蛋表演，歡迎大家一起共享國慶的活力風光。在活動結束後，他也會趕往松菸大道，向現場民眾致意，感謝大家同慶「中華民國，生日快樂！」



