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京華城土地遭扣押停工「於法有據」　簡舒培：蔣萬安還在睡？

▲▼京華城改建案 京華廣場 建案 容積率 圖利 柯文哲。（圖／記者屠惠剛攝）

▲京華城改建工地。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陳家祥／台北報導

針對法院裁准假扣押京華城土地一事，台北市議員簡舒培說，北檢10月1日發文、地政機關已註記，蔣萬安市長還在睡，是要等生米煮成熟飯嗎？她質疑，市府講得好像還沒收到法院裁定書，是在刻意裝傻，還是蔣市府今天還在放颱風假？

簡舒培指出，北檢日前向法院聲請扣押京華城土地，北院也裁定准予扣押，可以說是整個京華城案的重大一步。京華城座落在台北市精華區，土地價值相當可觀，20%容積獎勵的利益也高達百億，北院能夠裁准扣押，除了認定「20%容獎就是不法利益」外，也代表圖利京華城的罪證已經十分確鑿，而且很可能是柯文哲與其團隊違背職務收賄，才圖利沈慶京的京華城。

簡舒培說，蔣市府講得好像還沒收到法院裁定書，但事實上，地政機關早在10/1收到北檢發文後，就已在京華城土地登記做出註記。為什麼台北市政府講得一副還沒收到裁定書的樣子？到底是在刻意裝傻，還是蔣市府今天還在放颱風假？

簡舒培表示，京華城案爆發後，蔣萬安面對各界追問「要不要停工」，都是千篇一律的回應「尊重司法調查」。現在朱亞虎坦承行賄、威京集團員工也認了受公司指示匯款給民眾黨，行賄事實這麼明確，甚至北院都裁准假扣押，給了市府一個「於法有據」的理由了，蔣萬安卻依舊毫無動作。

簡舒培指出，目前京華廣場還在如火如荼興建中，而柯市府給予的20%容獎還停留在設計圖，蔣萬安不現在要求停工，難道要等這20%容獎、高達上百億的不法利益真的被蓋出來，讓威京集團把生米煮成熟飯？

簡舒培說，容積屬於公共財，北檢都幫忙守護台北市民的財產，身為台北市的大家長，蔣萬安卻直到現在都還不作為。蔣萬安如果想挽救一下持續低落的施政滿意度，就請改掉這種凡事軟趴趴的態度，趕快硬起來宣佈京華城停工！

簡舒培也不忘酸民眾黨，「氣噗噗，是假扣押到你家黨產？」照理來說，法院裁准扣押京華城土地，頭大的應該地主鼎越開發以及借錢給威京集團蓋房子的新光銀行，結果第一個跳出來哇哇叫的，居然是台灣民眾黨？

簡舒培說，民眾黨發了個聲明，把政治追殺、羅織入罪這些陳腔濫調再罵了一遍，但現在法院扣押的是京華城的土地，又不是柯文哲的豪宅商辦，跟民眾黨有什麼關係？這跳腳的程度堪比國民黨被追討不當黨產，難道是民眾黨有入股京華城？還是那20%容獎裡有民眾黨未來的黨部？

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