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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

北市議會開議　議員發起「大巨蛋營運績效委員會」連署藍綠白簽署

▲▼台北市長蔣萬安視察台北大巨蛋國慶晚會準備情形。（圖／台北市政府提供）

▲台北市長蔣萬安日前視察台北大巨蛋國慶晚會準備情形。（圖／台北市政府提供）

記者陳家祥／台北報導

台北市議會今（4日）開議，針對前市長柯文哲留下的重大爭議案件，國民黨議員柳采葳指出，若還有疑慮，不管有沒有調查小組，都還是能針對各單位索取資料；民進黨議員許淑華則發起「大巨蛋營運績效評估委員會連署」，要求蔣市府今年內組成績效評估委員會，並儘速啟動審議機制、重新談分潤。目前多位藍綠白議員簽署。

國民黨北市議員柳采葳表示，現在調查小組已經結案，但若外界還有疑慮，該調查的部分，不分黨派都會調查清楚。柳采葳提到，許淑華也有提供一份關於大巨蛋營運績效評估委員會的連署書，大巨蛋監督小組不只針對現行後續的改善作為，也有過去若有疑慮或爭議，監督小組成員都會盡議員職責來監督。

根據連署書的設立理由指出，大巨蛋啟用至今不到1年，就屢屢發生漏水、看台搖晃、電扶梯超載停止運作、逃生指示不明、等事件，向市府反映得到的結果永遠都是要求遠雄進行改善，卻從年初漏水至今。

連署書指出，針對大巨蛋營運機制，市府有權限招開營運續效評估委員會進行評核，若分數未達標準，最嚴重可進行解約。今年不斷提出質詢要求市府組成營運績效評估委員會，卻只得到片面回復「114年上半年籌組委員會，暫定114年9月開會」，毫無任何積極作為，因此要求蔣市府今年內組成績效評估委員會。目前已有多位藍綠白議員簽署。

許淑華表示，蔣萬安不要當遠雄小弟、要拿出魄力，12月周杰倫、張惠妹接力開唱，設施設備問題不能輕輕帶過。她指出，議會同意不適用127條規定，有附帶很多條件，審議機制啟動、分潤重新談等等，談法尊重市府與遠雄，但不能柯規蔣隨。

許淑華說，但北市府什麼都沒有啟動，「不要拿大巨蛋蹭新聞，要扮演監督、把關安全角色，起碼看任何表演，不會提心吊膽或穿雨衣去，不容許這樣發生」。

許淑華呼籲，市府應盡快啟動委員會，一連串內容都要紀錄，因為現在沒有朔及既往，「怎麼可能等明年9月，紀錄都要變成評分標準，不會縱容遠雄，大肆妄為」。

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