　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

快訊／柯文哲涉圖利沈慶京111億　北檢聲請扣押京華城土地獲准

▲▼柯文哲提訊結束，還押北所。（圖／記者李毓康攝）

▲北檢認為柯文哲涉嫌圖利威京集團111億元，向法院聲請查扣威京旗下的京華城土地。（資料照／記者李毓康攝）

記者劉昌松／台北報導

台北地檢署偵辦民眾黨主席柯文哲，涉嫌在京華城容積案中，不顧部屬提醒，給予無法律依據的20%容積獎勵，檢察官估算京華城因此獲得的不法利益，高達111億7023萬元6000元，為了確保未來追徵，日前向法院聲請將京華城所在土地扣押獲准，無論京華城是否繼續改建，坐落土地在官司確定前，不得處分變賣。

已拆除的京華城購物中心原址位於台北市松山區，由威京集團建設開發，2001年開幕時，是當時世界最大的球體建築，因營運狀況不佳，2018年委託戴德梁行公開標售，2019年熄燈，所在土地經戴德梁行公開標售土地，因價格等因素3次流標後，2019年由威京集團旗下另間公司鼎越開發以372億元取得土地永久所有權，並進行再次開發。

▲▼位於台北市松山區的大型球體購物中心「京華城」日前宣布出售，公開底價380億元，預計12月開國際標。（圖／記者葉佳華攝）

▲京華城購物中心已拆除，現由頂越開發負責改建工程。（圖／資料照）

2024年1月，監察院調查糾正，北市府都發局與都委會在審議京華城改建容積案時，在法規外創設所謂「韌性城市貢獻」、「智慧城市貢獻」及「宜居城市貢獻」等項目，給予京華城20%的容積獎勵，審議及核定過程有重大違失，議員相繼控告時任市長柯文哲涉嫌圖利財團。

北檢8月起發動搜索約談京華城後，認為柯文哲、時任副市長彭振聲，以及威京集團主席沈慶京等被告，就京華城共犯圖利行為，獲得的容積奬勵率20%之不法利益，估算價值高達111億7023萬元6000元，屬犯罪所得應予沒收，檢察官為確保日後案件定讞能追徵執行，向法院聲請扣押鼎越所有的京華城坐落土地獲准，並已根據法院裁定註記這筆土地不得處分易手。

ET快訊
快訊／新北金山雨勢驚人大淹水　明天停班停課！
3寶媽陳屍英公園！遭路過街友「不停性侵致死」
山陀兒重創高雄！破億豪宅區災後空拍畫面曝
金山雨勢驚人！　廖先翔：開山路像在泛舟
快訊／危機解除！淡水山區淹水困400人
快訊／柯文哲涉圖利沈慶京111億　北檢聲請扣押京華城土地獲准
山陀兒「鱷魚逃脫狂漂水面」真相傻了！萬人見影片：會嚇死

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

金山遭暴雨炸成「金山海」！分局前汪洋一片　公車水中行駛

快訊／危機解除！淡水山區淹水困400人　急撤141人後雨勢趨緩

快訊／柯文哲涉圖利沈慶京111億　北檢聲請扣押京華城土地獲准

偷拍女友赤裸影像「截圖存手機欣賞」還PO網　現役軍人慘了

快訊／擋土牆崩塌壓困野柳男恐截肢　勇消3.5hrs完成拆牆救命

抓到了！拾荒男不滿颱風天被撞　起口角拿利器「狂刺他脖子」

師鐸獎女師慘遭鐵鎚爆頭性侵慘死　變態兇手5度判死改無期定讞

台東婦河堤散步！突陷入泥沼　消防急衝現場...救出「半個泥人」

快訊／開車外出遇土石流…淡水老父逃出來了！已自行返家

快訊／淡水山區淹成汪洋！5個里400多人受困　公所緊急救援中

李多慧偷講「X北」秒裝傻　搞怪摀嘴：剛說什麼不知道

台北市連放3天颱風假？　蔣萬安：立場為確保民眾安全

阿伯離奇出現騎士突摔車！　網見畫面嚇：連影子都沒有

比走路還會！嬤帶嫩嬰做瑜珈　扶地抬臀做出下犬式

氣象署最新預報出爐！　11縣市風雨達停班課標準

69歲名嘴張友驊颱風夜跌倒！　「失去生命跡象」送醫暫脫險

山陀兒來襲...汪想出去尿尿　盯屋外「風雨狂炸」傻眼！

山陀兒猛襲高雄！「3.8噸重貨櫃」接連被吹翻　恐怖畫面曝

無邊際泳池恐怖搖晃畫面曝！　高雄承億霸氣宣布：今晚續住免費

發薪日前遇老闆約打高爾夫　員工見失誤秒撿起丟出吹捧

金山遭暴雨炸成「金山海」！分局前汪洋一片　公車水中行駛

快訊／危機解除！淡水山區淹水困400人　急撤141人後雨勢趨緩

快訊／柯文哲涉圖利沈慶京111億　北檢聲請扣押京華城土地獲准

偷拍女友赤裸影像「截圖存手機欣賞」還PO網　現役軍人慘了

快訊／擋土牆崩塌壓困野柳男恐截肢　勇消3.5hrs完成拆牆救命

抓到了！拾荒男不滿颱風天被撞　起口角拿利器「狂刺他脖子」

師鐸獎女師慘遭鐵鎚爆頭性侵慘死　變態兇手5度判死改無期定讞

台東婦河堤散步！突陷入泥沼　消防急衝現場...救出「半個泥人」

快訊／開車外出遇土石流…淡水老父逃出來了！已自行返家

快訊／淡水山區淹成汪洋！5個里400多人受困　公所緊急救援中

羨慕周思齊引退賽　郭婞淳想像退役那一天：會大哭

周興哲當空少「帥照曝光」！　竟被劉德華當眾點名

Jennie新歌預告「櫻花粉髮」穿唇環吐舌超辣！巴黎街頭親發回歸傳單

金山遭暴雨炸成「金山海」！分局前汪洋一片　公車水中行駛

上海電車癡漢太誇張！半躺座椅偷窺女生裙下　旁邊阿公也看傻

直擊／「舒華親友團」鍾明軒到了！ 子瑜媽舉應援現身：我在等女兒回台開唱

林立0.347打擊率搶戲！衝擊四爺打擊王寶座：一切隨緣

快訊／新北金山雨勢驚人大淹水　區長宣布：明天10／5停班停課

女神林岱縈遇颱風　隨身家當全飛了！

人夫GG壞不起來！幾天後「突倒地急救」　醫：差3分鐘就去了

妹子電動步道上演喪屍　害阿嬤嚇到小跑步逃走

社會熱門新聞

快訊／名嘴張友驊颱風夜跌倒「失去生命跡象」　 妻子報案送醫

獨／高雄「最美天使」現身　秀泡水雙手狂嗆酸民

4屁孩颱風天惡搞！　籃球丟10m高橋墩

高雄空拍畫面曝！停車場變廢墟…一排店家屋頂沒了

快訊／淡水爆土石流「車輛疑遭埋」傷亡不明

小7店員「肉身擋玻璃門」住戶嚇壞

台2線超扯畫面曝！員警泡在泥黃汪洋「深及胸」

張友驊「跌倒命危」　吳興街影像曝光

即／柯文哲涉圖利111億　北檢聲請扣押京華城土地獲准

空拍畫面曝！基隆天外天焚化爐山崩

即／台中女14樓墜人行道　頭顱爆裂當場死亡

即／賓士國1追撞奪命！轎車1人死亡3輕重傷

大雨狂炸！金山老街淹成「水上市場」畫面曝光

即／淡水山區淹成汪洋　400多人受困

更多熱門

相關新聞

最貪公務員想出國參加兒婚禮！法院打槍

最貪公務員想出國參加兒婚禮！法院打槍

中油煉製事業部前執行長徐漢涉及貪污案，且金額高達2710萬，被院檢羈押將近1年半後，獲准以500萬元交保，並限制出海出境。但徐漢近期以「想出國參加兒子婚禮」為由，聲請解除境管，但法院認為他仍有逃亡之虞，裁定延長限制出境、出海8個月。

即／當應曉薇助理「領威京薪水」！吳順民首度被提訊

即／當應曉薇助理「領威京薪水」！吳順民首度被提訊

新加坡前部長收禮罪名成立　被判坐牢1年

新加坡前部長收禮罪名成立　被判坐牢1年

新竹警涉收賄包庇賭博業者　不法獲利2000元鈔票山畫面曝

新竹警涉收賄包庇賭博業者　不法獲利2000元鈔票山畫面曝

賴對柯一笑置之　昌：怎笑得出來

賴對柯一笑置之　昌：怎笑得出來

關鍵字：

柯文哲京華城容積率圖利貪污收賄

讀者迴響

熱門新聞

連收2肝癌病人！醫：都不喝酒　「1共同習慣」根本沒想到

快訊／名嘴張友驊颱風夜跌倒「失去生命跡象」　 妻子報案送醫

百萬YTR儒哥「家裡又淹了！」他嘆：完了超級慘

徐乃麟颱風天直播嗆不再與楊繡惠同台

不斷更新／全台颱風假一次看！2縣市6地區部分停班課

連放4天颱風假「一堆高雄人去上班」！全場心酸

高雄3店員頂門被吹飛消失　OPEN又逃家

柯以柔離婚7年認愛曬甜照！　前夫郭宗坤「罕連發2長文」

獨／高雄「最美天使」現身　秀泡水雙手狂嗆酸民

高雄最美天使「徒手挖水溝清淤泥」4萬人讚翻

颱風假KTV嗨唱「同時染雙響砲」！醫傻了：一早就來4個

3寶媽陳屍公園　監視器揭遭街友性侵致死

「淹起來了！」他見金山大淹水

颱風天抽號碼牌「竟是鼎泰豐老闆」！驚呆4萬人

4屁孩颱風天惡搞！　籃球丟10m高橋墩

更多

最夯影音

更多

李多慧偷講「X北」秒裝傻　搞怪摀嘴：剛說什麼不知道

台北市連放3天颱風假？　蔣萬安：立場為確保民眾安全

阿伯離奇出現騎士突摔車！　網見畫面嚇：連影子都沒有

比走路還會！嬤帶嫩嬰做瑜珈　扶地抬臀做出下犬式

氣象署最新預報出爐！　11縣市風雨達停班課標準

熱門快報

罐頭+咖哩蹦出新滋味

罐頭+咖哩蹦出新滋味

「文里補習班」開課啦！用方便取得的罐頭與菇類，端出一道香噴噴又營養的料理

別猶豫！自住房擁不敗優勢

別猶豫！自住房擁不敗優勢

跟著「琦郁房事悄悄話」，解析自住房價值，為未來做好萬全準備！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面