快訊／柯文哲涉圖利沈慶京111億　北檢聲請扣押京華城土地獲准

▲北檢認為柯文哲涉嫌圖利威京集團111億元，向法院聲請查扣威京旗下的京華城土地。（資料照／記者李毓康攝）

記者劉昌松／台北報導

台北地檢署偵辦民眾黨主席柯文哲，涉嫌在京華城容積案中，不顧部屬提醒，給予無法律依據的20%容積獎勵，檢察官估算京華城因此獲得的不法利益，高達111億7023萬元6000元，為了確保未來追徵，日前向法院聲請將京華城所在土地扣押獲准，無論京華城是否繼續改建，坐落土地在官司確定前，不得處分變賣。

已拆除的京華城購物中心原址位於台北市松山區，由威京集團建設開發，2001年開幕時，是當時世界最大的球體建築，因營運狀況不佳，2018年委託戴德梁行公開標售，2019年熄燈，所在土地經戴德梁行公開標售土地，因價格等因素3次流標後，2019年由威京集團旗下另間公司鼎越開發以372億元取得土地永久所有權，並進行再次開發。

▲京華城購物中心已拆除，現由頂越開發負責改建工程。（圖／資料照）

2024年1月，監察院調查糾正，北市府都發局與都委會在審議京華城改建容積案時，在法規外創設所謂「韌性城市貢獻」、「智慧城市貢獻」及「宜居城市貢獻」等項目，給予京華城20%的容積獎勵，審議及核定過程有重大違失，議員相繼控告時任市長柯文哲涉嫌圖利財團。

北檢8月起發動搜索約談京華城後，認為柯文哲、時任副市長彭振聲，以及威京集團主席沈慶京等被告，就京華城共犯圖利行為，獲得的容積奬勵率20%之不法利益，估算價值高達111億7023萬元6000元，屬犯罪所得應予沒收，檢察官為確保日後案件定讞能追徵執行，向法院聲請扣押鼎越所有的京華城坐落土地獲准，並已根據法院裁定註記這筆土地不得處分易手。