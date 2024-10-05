白營嗆北檢扣押京華城土地　她傻眼：民眾黨選擇站在財團那一邊！

▲政治評論員吳靜怡。（資料照／《豈有此呂》）

實習記者石嘉豪／台北報導

北檢因認定京華城案有超過111億元的非法利益，向法院聲請扣押土地獲准，此舉遭民眾黨反擊，並重申前台北市長柯文哲沒有介入京華城案。政治評論員吳靜怡今（5日）表示，民眾黨的反應讓人相當震驚，選擇站在威京集團這一邊，刻意操作檢方是對柯文哲進行「司法追殺」，卻忽視了捍衛民眾的權益。

吳靜怡提及，柯文哲及其副市長彭振聲在任內涉嫌違法圖利威京集團，讓京華城獲得20%的容積獎勵，造成高達111億7023萬6000元的非法利益，這一案不僅涉及金錢利益的分配，更揭露了柯文哲在權力博弈中的種種操作手法，且北檢已經向法院聲請扣押京華城所在的土地並獲准，這一舉動，顯示了檢方對此案的重視與追查的決心。

吳靜怡說，柯文哲未能有效監督市政府的相關程序，反而利用手中的權力，為特定利益集團服務，根據《都市計畫法》，京華城的容積獎勵是由都委會依據法定程序審議通過，但柯文哲卻在事後被指控「深度介入」，這種行為無疑是對民主機制的侵犯。

然而，讓吳靜怡驚訝的是，民眾黨的反應讓人相當震驚，民眾黨選擇站在威京集團這一方，刻意操作檢方是對柯文哲進行「司法追殺」、「羅織入罪」和「押人取供」，將檢方的偵查行為，扣上濫權和政治操作的帽子。

吳靜怡點出，事實上，檢方扣押土地是為了保全不法所得，屬於法律程序的一部分，並不等同於定罪或濫權，民眾黨的回應，過度將法律行動政治化，刻意削弱了對司法機關的公信力，這種論述只是掩蓋背後潛藏的集體腐敗問題。

吳靜怡認為，柯文哲不僅沒有顯示出做為公職人員應有的負責任態度，反而試圖將自己的行為合理化，將腐敗與權力合謀視為正常，甚至可能用政黨與財團結盟，為其謀取私利，卻忽視了捍衛民眾的權益，而台灣民眾黨為台灣第三大政黨，此事件無疑對台灣的民主發展，已構成了嚴重威脅。

為此，吳靜怡呼籲台北市長蔣萬安，在此關鍵時刻，市府必須迅速認定京華城核給840%的容積獎勵是否合法，並依《行政程序法》主動要求停工。

此外，吳靜怡接著質問，主辦聯貸的新光集團（新光銀行貸40億元、新光人壽貸35億元）面臨京華城土地禁止處分，如何在對投資人負責的態度下，選擇繼續提供資金或抽銀根呢？

吳靜怡直言，京華城弊案不僅是柯文哲的個人危機，台灣民眾黨的存在，更是對台灣民主價值的重大考驗。