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3寶媽遭不停性侵致死！嫌犯趁她昏迷逞慾　陪審團一看畫面哭了

▲▼ 。（圖／翻攝自臉書）

▲ 娜塔莉晚上外出遭人性侵致死。（圖／翻攝自X）

記者詹雅婷／綜合外電報導

英國倫敦一起性侵事件近日開庭審理，37歲女子娜塔莉（Natalie Shotter）陳屍公園，遭陌生男子反覆性侵致死。此案事發經過的監視器畫面在法庭上播放，可見男子先是路過娜塔莉身旁離去，不久後返回對她下手，改變她的身體姿勢逞慾，這一幕讓陪審團忍不住落淚。

太陽報、每日郵報等報導，整起事件發生在2021年7月17日，娜塔莉當晚獨自出門遲遲未返家，她的身高150幾公分、體重43公斤，在襲擊事件發生後心臟病發作身亡，由路人通報發現她的遺體。監視器畫面顯示，當時娜塔莉與另一名男子坐在公園長椅上，35歲嫌犯穆罕默德（Mohamed Iidow）當時路過兩人旁邊，眼神望向兩人，似乎是在尋找目標，隨後離開公園，但不久後折返。

案發之前，當時娜塔莉躺在長椅上大約30分鐘，並無明顯動作，接著穆罕默德若無其事地走到她旁邊，對她下手。已知案發當下娜塔莉處於深度昏迷狀態，但當時還活著，並未死亡。然而穆罕默德趁機性侵娜塔莉，改變她的身體姿勢逞慾，在完事之後開車返家，回家途中停車購買貓糧與漱口水。

看到案發畫面的一名陪審團男性成員忍不住落淚，另外兩名女性成員則是把目光移開。檢察官艾利森摩根（Alison Morgan KC）指出，案發當日穆罕默德到處走動尋找脆弱女性下手，娜塔莉命喪於一次又一次的性侵所引發的心臟病。毒理學報告顯示，娜塔莉體內酒精含量超標，但她所攝入的任何東西都不是導致她死亡的原因。

穆罕默德已於2021年8月4日被捕，去年12月12日被起訴，罪名是性侵與過失殺人，但他拒絕認罪，並向警方宣稱娜塔莉曾提議以10英鎊的價格提供口交服務。

►3寶媽陳屍公園長椅！遭路過街友「不停性侵致死」　監視器全拍下

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