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3寶媽陳屍公園長椅！遭路過街友「不停性侵致死」　監視器全拍下

▲▼ 。（圖／翻攝自臉書）

▲ 娜塔莉晚上外出遭街友襲擊。（圖／翻攝自X）

記者陳宛貞／綜合外電報導

英國倫敦約3年前發生一起恐怖事件，一名女子晚上獨自外出後遲遲沒有回家，幾小時後卻被發現陳屍公園，遭一名陌生街友反覆性侵致死，案件曝光後震驚社會，法院近日開庭審理。

綜合《每日郵報》等英媒，37歲女子娜塔莉（Natalie Shotter）育有3名子女，2021年7月17日晚間獨自出門，幾小時後被路人發現倒在倫敦西部一座公園長椅上，已經身亡。

兇嫌是35歲街友穆罕默德（Mohamed Iidow），同年8月4日被捕，去年12月12日被起訴，罪名是性侵與過失殺人，但他拒絕認罪。

檢方指出，娜塔莉身高150幾公分，體重僅43公斤，是一名「脆弱的女性，出門玩得很開心，卻遭被告趁機攻擊」，「很遺憾她被發現時已經身亡，且明顯已經死亡數小時」。

調查人員花費一段時間才查出娜塔莉的死因，關鍵證據是監視器拍下穆罕默德在長椅上性侵娜塔莉致死的過程，顯示他反覆逼迫娜塔莉口交，且當時娜塔莉似乎已經失去意識，不可能同意發生性行為。

倫敦中央刑事法院2日開庭審理此案，審判預計持續2至3周，受到社會高度關注。

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