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新竹色魔性侵2女「把人體當玩物」！KTV包廂掐脖逞慾　上訴判更重

▲陳姓男子去年1月邀已婚女業務吃火鍋，卻在飲料加入安眠藥趁機性侵。（示意圖／免費圖庫pxhere）

▲新竹一名崔姓男子連續對2名少女性騷擾，又性侵2名女子。（示意圖／免費圖庫Pxhere）

記者柯振中／綜合報導

新竹一名崔姓男子去年7月騎車在路上閒晃，先後對2名國中少女性騷擾，後來行為變本加厲，以暴力的方式性侵2名女子得逞，一審被判處9年4個月有期徒刑。高院法官審理時，痛批崔男將受害者當成玩物，撤銷原判決，改判9年6月，全案仍可上訴。

根據判決書內容，崔男平時從事配管工作，2023年7月間騎車在路上，看見有名國中少女經過，竟動手性騷擾對方，隨後騎機車逃走。當天下午，崔男看見另一名國中少女落單，於是再度上前動手騷擾，得逞後再度逃逸。

時隔約4天左右，崔男邀請網路上認識的女性友人見面，沒想到他見面以後，竟找藉口將女網友載去人煙罕至的地方，眼見四下無人，竟用暴力的手段，脅迫女網友就範，最終性侵得逞。

▲▼ 阿根廷一名11歲女童，因遭祖母的男友性侵懷孕 。（圖／取自免費圖庫LibreStock）

▲新竹一名崔姓男子連續對2名少女性騷擾，又性侵2名女子。（示意圖／免費圖庫LibreStock）

時隔約一個多月，崔男與另一名女友人相約見面，一起到KTV歡唱，沒想到進入包廂以後，竟再度伸出狼爪，先對女友人使用暴力掐頸，接著性侵得逞。

新竹地院審理後，依照2宗強制性交罪、2宗性騷擾罪等罪嫌，判崔男9年4月有期徒刑。崔男及檢方都對此感到不服，提起上訴。

高院法官審理後，痛斥崔男連續對4名女性犯下性相關的犯罪，不但戕害少女身心正常發展，且使用暴力性侵2名女子，將他人的身體當成玩物，因此撤銷原判決，改判9年6月有期徒刑，全案仍可上訴。

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