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社會 社會焦點 保障人權

性侵妙齡女！整復所負責人傳訊「祈求您撤告」　仍被檢察官起訴

▲▼ 。（圖／截取自網路）

▲劉男事後向被害人詢問要如何補償。（圖／截取自網路）

記者白珈陽、高堂堯／南投報導

南投1家整復所的71歲劉姓負責人，遭民眾指控，親友7月間因腰部疼痛前往該店求診，竟慘遭劉男趁機性侵，案經檢方調查，檢察官認劉男涉嫌假借民俗療法的機會，對女性顧客施以指侵、摸胸等行為，今（4）日偵結，依利用醫療機會性交罪嫌將劉起訴。

1名女網友在網路社群表示，她的女性親友7月間因長期搬運重物，導致腰部痠痛，經由其他親友介紹，前往南投一家整復所進行推拿治療，未料事後女親友竟哭訴遭到該店負責人指侵，且對方不斷傳訊息「祈求您撤告」、「我會補償您的，感恩」等語，讓女親友身心受挫，憤而提告。

起訴書指出，劉姓男子是南投縣南投市某間整復所負責人，身兼推拿人員，他於7月21日下午3時許，趁1名女顧客腰間不適、無人在場之際，聲稱要進行推拿療程，先是徒手將女顧客的內衣扯開、並揉捏其左胸，再脫下女顧客內褲，施以指侵得逞。女顧客回家告知親友，並至醫院驗傷採證提告，警方將劉男逮補到案。

▲▼ 。（圖／截取自網路）

▲劉男向被害人要求撤告。（圖／截取自網路）

劉男於偵訊時坦承涉案，但慘遭「狼手」的被害人疑似不止本案的女子；檢察官進一步查出，在社群論壇上，疑有多名被害人遭到劉男以同樣手法致使身心受創，雖這部分的案子未在本次案件被納入起訴，但劉男也在偵訊時表示「過去應該有碰過」，更辯稱「他們沒有說不行」。

本案部分，檢方依刑法第228條第1項之對於因其他相類醫療關係受自己照顧之人利用機會性交罪嫌，將劉男起訴，又根據劉男自己的辯詞，足以認定其他被害人的指控非虛，請求法官從重量刑。

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