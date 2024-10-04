棒球教練性侵小球員「10年犯68罪」30萬交保　定期派出所報到

▲南投某國小黃姓棒球教練，涉嫌對小球員猥褻、性侵，南投地院近日裁定30萬元交保，禁止其與被害人接觸，限制住居。（圖／資料照）



記者白珈陽／南投報導

南投一名黃姓男子任職縣內某國小，在兼任校內棒球隊教練期間，涉嫌對小球員猥褻、性侵長達10年以上，共有22名學童受害。南投地檢署今年2月依妨害性自主罪嫌將他聲押獲准，全案近日辯結，黃男坦承犯行，並聲請交保，南投地院裁定30萬元交保，禁止與被害人接觸，並限制住居、定期向警方報到。

據悉，黃是南部人，畢業後即投入教職，在該所國小任職多年，並兼任棒球教練逾20年，平時與學生互動良好，曾獲杏壇芬芳獎。

家長檢舉，黃男在任職期間利用執教機會，長期對小球員長期猥褻甚至性侵，檢方今年2月前往黃男家中、辦公室搜索，並將他拘提到案；檢方調查，黃男涉嫌對22名被害少年猥褻、性侵長達10年以上，共犯68罪，今年6月偵結，依成年人故意對少年犯強制猥褻、強制性交等罪嫌提起公訴。

黃男9月間聲請具保停押，遭到駁回，9月底全案辯論終結，黃再次聲請停止羈押，法院考量黃坦承犯行，裁定停押，但須繳交30萬元保證金，並限制住居，且每週一、三、五上午，須到台南市永康警分局永信派出所報到。

此外，法官也禁止黃男對本案被害人或家屬恐嚇、騷擾、跟蹤、接觸；禁止無正當理由接近被害人住居所、學校、工作場所100公尺；以及禁止對被害人之身體實施危害。