▲山陀兒颱風過後，新北勞檢處提醒災後復原3大重點。（圖／新北市勞檢處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

「山陀兒」颱風已減弱為熱帶性低氣壓，但風雨造成的災損復原工作才剛要開始，新北市勞工局所屬勞動檢查處提醒，災後復原不要忘記安全整備，務必落實「巡檢」、「評估」、「防護」3大重點，也就是先檢視毀損情況，再評估復原作業可能遭遇的危害，最後再提供對應的安全衛生設備，才能保障勞工作業安全。

勞檢處表示，颱風最容易造成電力中斷、邊坡土石滑落、道路坍方及建築物毀損等災情，從事修復工作前，就應該依照危害種類準備各項防護裝備。例如屋頂修繕作業有「墜落危害」，雇主應於屋頂設置踏板及安全網，並讓勞工確實使用安全帽及安全帶；電力設備修復應注意「感電危害」，人員作業時應穿著絕緣防護裝備。

勞檢處說，鄰水作業需要注意河床水位，且人員應著用救生衣，現場也要準備拋繩槍及救生艇等救生裝備。此外，營造工地對於施工架、模板支撐、擋土設施等也需要確實檢查，如有鬆脫、變形或移位等狀況，也要儘早進行加固、更換或維修，以免發生倒塌而危害勞工。

「多一份注意、就多一份安全，職業災害是可以預防的！」勞檢處長林澤州表示，為保障勞工作業安全，雇主應落實各項安全整備工作，否則依職安法最高可處30萬元罰鍰，如因此使勞工發生職業災害，更要負起刑事及民事責任，提醒雇主切勿心存僥倖，以免得不償失。