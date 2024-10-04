金山雨勢驚人！新北啟動二級開設　廖先翔：開山路像在泛舟

▲金山山路狀況 。（圖／立委廖先翔提供）



記者崔至雲／新北報導

山陀兒颱風雖然遠去，新北金山等地今（4日）豪大雨不斷，新北市府表示，目前北海岸行政區時雨量超過105mm，新北市災害應變中心二級開設。立委廖先翔表示，當地雨勢非常驚人，「連山路都在泛舟的感覺」，他目前前往金山看災開了1個半小時都到不了。

市府指出，目前北海岸行政區時雨量超過105mm，新北市災害應變中心二級開設，萬里、金山、三芝、石門和瑞芳等行政區一級開設。新北市長侯友宜稍早已進駐指揮調度，與區長視訊掌握最新災情，以及人力機具需求，並協調消防分隊及新北後指部派員進入搶災。侯友宜也交辦社會局迅速協助現場安置，確認現場居民安全且物資充足。

廖先翔說，現在金山等地雨勢非常嚴重，當地出現很多淹水災情，目前連山路都嚴重積水，他想要到金山看災都無法抵達，車子已經開了一個半小時還開不到。目前先請國軍支援地方政府，先處理緊急需要救援的部分，其餘暫時只能等雨小水退。

廖先翔透露，連剛剛國防部的聯絡人從淡水要前往金山也卡住了。至於萬里等其他地方，山區也有小規模坍塌，淹水也是有。

市府指出，新北市萬里區環金路、中正路至加投路81號(大鵬派出所前)路面淹水無法通行。公車790、953(含區)、F921、F923暫時停駛，716淡水發車至加投里站折返，862往程至大鵬國小折返、返程至野柳折返。

