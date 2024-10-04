侯友宜視察瑞芳道路搶修進度　確認居民安置及物資配給狀況

▲侯友宜指示待雨勢趨緩、邊坡穩定後立即搶通道路。（圖／新北市社會局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

山陀兒颱風來襲帶來豪雨，造成新北市瑞芳地區出現災情，市長侯友宜今（4日）前往視察阿美家園土石滑落處，並指示待雨勢趨緩、邊坡較穩定後馬上進行搶通。隨後侯友宜至瑞濱活動中心關心當地撤離安置的居民，感謝市民朋友的配合，讓疏散撤離與後續收容安置工作，都能迅速順利完成。

侯友宜表示，瑞芳地區到現在累計雨量已超過1,000毫米，坡地的含水量達到飽和，造成多處邊坡崩塌，其中阿美家園因聯外道路邊坡崩塌，對外交通阻斷，受困的居民有87戶、180人，目前人員均安全。他說，搶修的各項機具都已到位，待雨勢趨緩、邊坡較穩定後會馬上進行搶通，盼今日能完成單線通行。

▲侯友宜視察瑞芳阿美家園土石滑落處。

侯友宜說，目前會先以空吊物資的方式支援阿美家園受困的民眾，讓他們物資不虞匱乏，在道路搶修完成後，會重新評估如何穩固邊坡，並恢復家園受損狀況，讓民眾可以安心居住。

新北市瑞芳、雙溪地區受到颱風外圍環流雨系侵襲，被列為土石流紅色警戒區域，市府將位於土石流潛勢區的保全戶安置於避難收容處所。侯友宜今日親自前往瑞芳區瑞濱市民活動中心視察，關心當地撤離的居民，並了解安置狀況及物資提供情形。

侯友宜表示，儘管颱風於今日清晨減弱為熱低壓，但豪雨的潛在危險依然存在，呼籲撤離的居民等待颱風遠離、確認家園安全後再返回。他也責成社會局、原民局、民政局及瑞芳區公所全力提供安置期間所需的各項生活保障，確保每位居民在避難收容處所都能安心生活。

▲侯友宜至瑞濱市民活動中心關心當地撤離居民。