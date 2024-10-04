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大法官被提名人不答問卷　民眾黨團酸：只敢躲在民進黨羽翼下

▲▼民眾黨團 召開 如何維持司法獨立 保障人權準大法官 請回答 記者會 陳昭姿 黃國昌 林國成 張啟楷。（圖／記者屠惠剛攝）

▲立法院民眾黨團。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陳家祥／台北報導

民眾黨⽴法院黨團⽇前發函請司法院正、副院長及⼤法官被提名⼈填答問卷，7位大法官被提名人4日聯合聲明，應待⽴法院審查時程定案後，再依法就資格及適任性相關問題進⾏答復。對此，民眾黨團回應，如此行為舉止真是滑天下之大稽，大法官被提名人竟如此可恥逃避，「被提名人是能獨立行使職權的大法官，還是只敢躲在民進黨羽翼下的小baby？」

「大法官被提名人的聯合聲明，令人嗤之以鼻。」民眾黨質疑，大法官被提名人是憲法的守護者，或淪為賴清德的附庸？是能獨立行使職權的大法官，還是只敢躲在民進黨羽翼下的小baby？

民眾黨團表示，本黨團依照新修正、未被裁定暫時處分的《立法院職權行使法》第29-1條向其提出問卷，被提名人們卻以「部分提問涉及《立法院職權行使法》違憲審查條文」拒絕回答，行為舉止真是滑天下之大稽，大法官被提名人既然要如此可恥的逃避，何不乾脆直白說不敢違逆賴皇旨意就好。

民眾黨指出，共同聲明還指出他們比照考試院，「有審查時程，才願意答復」。事實上，重要人事審查日程，需由立法院排定全院委員會處理，過去幾個月來，民主進步黨身為執政黨，提名後卻態度消極，未在立法院提案使實質審查得以進行，拖延國家重要人事案後、再甩鍋給在野黨；既然執政黨擺爛無能，民眾黨團只好接手處理。

民眾黨團表示，今日「已向民進黨立院黨團示範」如何排定人事審查，盼民進黨團勿再怠惰懶散，儘速提案使大法官與司法院正副院長人事審查儘速進行，使這些被提名人有機會證明其不只會躲在總統府與民進黨的羽翼下取暖，也有獨立行使職權的能力，不只是賴皇附庸組織。

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