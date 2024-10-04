民眾黨團提考試院人事案審查　3黨團無異議逕付二讀待協商

▲立法院副院長江啟臣今代韓國瑜院長主持院會。（圖／記者李毓康攝）



記者杜冠霖／台北報導

司法院、NCC、考試院三大人事案至今仍卡關，今（4日）立法院會討論事項中，民眾黨立院黨團提案，要求16日起加開全院委員會，審查考試院人事案，審查完畢後於11月1日行使同意權投票表決，全案在三黨團無異議下逕付二讀，並待協商。

針對總統咨請立法院行使考試院第十四屆院長、副院長及考試委員被提名人同意權案，民眾黨團提案，於10月14日舉行考試院長、副院長及考試委員被提名人同意權案公聽會，由各黨團推薦學者專家代表7人參加，依政黨比例，由藍綠黨團各推薦3人、民眾黨團推薦1人參加公聽會、審查小組委員也依該比例推派委員組成，專家及審查小組員名單於10月8日送交議事處彙整，逾期視同放棄。

另訂於16、17、21召開全院委員會，並合併為一次會，16日上午審查院長被提名人周弘憲同意權案，下午審查副院長被提名人許舒翔同意權案，17日、21日審查考試委員被提名人邱文彥、鄧家基、王秀紅等7人。

民眾黨團提案指出，16日上、下午各由5位委員針對正副院長提名人詢答，藍綠各推派2人，民眾黨團推派1人，採即問即答模式，每位委員時間30分鐘，並得採聯合詢問，但不得超過二人，順序則授權議事處辦理。

而考試委員被提名人詢答部分，則由三黨團各推派1人。同樣採即問即答進行，時間20分鐘。審查完畢後，提報11月1日院會行使同意權案投票表決。