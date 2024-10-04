大法官被提名人不答問卷　黃國昌斥：還想跟立法院談條件？

▲民眾黨立法院黨團總召黃國昌。（圖／記者湯興漢攝）



記者陳家祥／台北報導

民眾黨⽴法院黨團在9⽉23⽇發函請司法院正、副院長及⼤法官被提名⼈填答問卷調查表，7位大法官被提名人4日聯合聲明，應待⽴法院審查時程定案後，再依法就資格及適任性相關問題進⾏答復。對此，民眾黨團總召黃國昌直言，共同說明竟還想跟立法院談條件，要等到有審查時程，才願意答復，連最基本的「依法」回答都做不到，奢談能成為「憲法的守護者」？

黃國昌說，看到大法官被提名人的共同說明，讓人非常失望。他表示，民眾黨團依新修正、未被裁定暫時處分的《立法院職權行使法》第29-1條向其提出問卷，然而，被提名人們卻以「部分提問涉及《立法院職權行使法》違憲審查條文」拒絕回答，真的是滑天下之大稽！怎麼不乾脆說不敢違逆賴皇的旨意就好？

黃國昌直言，更離譜的是，共同說明竟還想跟立法院談條件，要等到有審查時程，才願意答復，想請問過去曾參與民間監督大法官聯盟，提出過問卷的「被提名人們」都不會臉紅嗎？連最基本的「依法」回答都做不到，奢談能成為「憲法的守護者」？

7位大法官指出，為利⽴法委員進⾏同意權審查，他們的簡歷、⾃傳、著作、財務等各項資料，均已提交⽴法院，藉此說明個⼈學識專長、從事法律相關⼯作歷練、參與釋憲及憲法訴訟之經驗，及對憲政秩序、⼈權保障之價值理念︔並為增進社會⼤眾瞭解，簡歷及⾃傳也已經公布在總統府官網。

7位大法官指出，⼤法官是憲法的守護者，職司憲法審判。因此，他們尤為深切體認，應恪遵憲政分際，尊重各憲政機關運作，依法接受⽴法院專業審查。倘能獲得⽴法院審查通過擔任⼤法官，必將全⼒以赴，超出黨派以外，獨⽴⾏使職權，為保障⼈民基本權利，維護⾃由民主憲政秩序，貢獻⼀⼰之⼒。