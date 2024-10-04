和解飯因颱風延期　賴士葆質疑：今天大家都在立法院為何不談？

▲立委賴士葆。（圖／記者黃克翔攝）



記者崔至雲／台北報導

原訂朝野今（4日）晚要進行「和解飯」，但因颱風攪局延期。國民黨立委賴士葆直言，和解不一定要吃飯，要和解隨時可以，而且今日行政院長卓榮泰、立法院長韓國瑜和各黨黨鞭都在立法院，為何不能今天談？和解水喝一喝也可以，重點在行政院態度，與吃飯無關。

賴士葆說，想要和解隨時可以，重點是要不要，想不想，一頓和解飯拖拖拉拉變成歹戲拖棚，要延到下星期，不覺得社會並沒有很期待看這樣的戲碼嗎？

賴士葆提到，今天卓榮泰到立法院備詢，韓國瑜與各黨的黨鞭都在，如果總預算很重要，只要抽個空大家談一談即可，為什麼要煞費周章延到下周，既然很急為什麼不速辦？為什麼一定要吃飯？咖啡也可以啊！和解水喝一喝也可以。

賴士葆強調，重點是行政院是否預備好同意要編列原住民禁伐補償金？或是由原住民族綜合發展基金來支付？這是整個總預算被退回的重點，端看行政院的態度如何，只要一句話依法行政編列，事情就可以解決，與吃飯無關。

對於總統府副秘書長張惇涵2日引用立法院長韓國瑜金句「莫忘世上苦人多」，認為若不審總預算，未來會有很多影響。賴士葆說，在野黨因為行政院沒有依法編列，只是退回預算，並沒有不審總預算。且很多原住民就是世上苦人，行政院為何不體恤他們依法編列，還要講「莫忘世上苦人多」，根本自打嘴巴，自相矛盾。

