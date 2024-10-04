搶看江蕙復出開唱　北市開第二現場：多平台直播讓民眾飽耳福

▲天后江蕙明將登大巨蛋演出。（圖／喜歡音樂）



記者陳家祥／台北報導

113年雙十國慶大典將至，今年系列活動之一的國慶晚會，將在5日傍晚於台北大巨蛋登場，除了是晚會活動睽違8年再度回到首都舉辦外，封麥多年的「二姐」江蕙也將再開金嗓，預計在晚間6點40分登台，帶來20分鐘、3首歌曲的演出。由於現場票數有限，北市觀傳局說，若沒有搶到票的民眾，除了可在松菸大道第二現場收看轉播外，也能到台北旅遊網臉書等平台收看。

根據觀傳局的流程，5日的活動預計下午4點到6點可以進場，晚會活動預計6點準時開始，包括台北市長蔣萬安、僑務委員會委員長徐佳青、慶籌會主委暨立法院長韓國瑜、總統賴清德等，將依序致詞。

接著6點40分到7點06分，眾所矚目的「二姐」江蕙將登台表演，為後續精彩的表演節目揭開序幕，接著將由高爾宣、黃妃、紀曉君、翁立友等人獻唱，活動預計晚間9點結束。

觀傳局提醒，入場觀眾都需持票券、憑票對號入座，並請攜帶身分證件，票券遺失者無法補發且不得進場。另為維護現場秩序，場館內禁止攜帶長柄雨傘、大型包包及各類危險物品；考量場外天氣，建議當天可攜帶淺色透明雨衣或折疊雨傘以因應天氣變化。

觀傳局進一步說，大巨蛋場館內當日沒有提供飲食販賣服務，觀眾可自備輕食入場；而若攜帶飲料，入場時需配合安檢人員檢查，並試飲確認沒問題後才可攜入。

針對未能進場的民眾，觀傳局表示，今年特別於台北大巨蛋旁的松菸大道開設「第二現場」，透過戶外大螢幕同步轉播場內精彩儀典及節目實況，現場還將發放國慶限定小物，數量有限送完為止。

同時，國慶晚會也將透過電視及網路直播，讓全球觀眾皆能同步感受國慶晚會的歡慶氛圍。有關直播的平台，觀傳局說，包含中視新聞台、中視新聞台Facebook、中視新聞台YouTube、中天新聞台YouTube、台北市政府YouTube、台北旅遊網Facebook、LINE TODAY、台北廣播電台。

▲北市觀傳局釋出國慶晚會流程，江蕙將在晚間登台演出。（圖／北市觀傳局提供）