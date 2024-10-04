韓國瑜笑「人帥占便宜」　蔣萬安邀國人僑胞出席國慶晚會展現愛國心

▲蔣萬安出席中華民國各界慶祝113年國慶記者會。（圖／記者黃國霖攝）



記者陳家祥／台北報導

雙十國慶將至，國慶籌備委員會今（4日）舉辦記者會公布系列活動規劃。台北市長蔣萬安上午臨時新增行程出席，進場時剛好碰上立法院長韓國瑜致詞，韓還讚他，「人長得帥就占便宜，被記者圍起來」。蔣萬安致詞時說，國慶是所有國人展現愛國心的時刻，8年前的小巨蛋到今年的大巨蛋，是台北市邁向顛峰的具體成果，歡迎全國民眾、僑胞朋友共同出席見證。

台北市長蔣萬安今上午臨時新增行程要出席國慶記者會，但卻比表定抵達的時間略晚，加上外頭有媒體守候堵訪，導致進入會場時，剛好碰上慶籌會主委、立法院長韓國瑜正要開始致詞之時。而韓國瑜也開玩笑說，「人長得帥就占便宜，被記者圍起來」。

蔣萬安致詞時說，明天就是國慶晚會，國人都非常期待在暌違8年後，國慶晚會再次回到台北，這次選擇在大巨蛋舉辦，也是大巨蛋首次舉辦非體育賽事的大型活動。全市府團隊都動起來，一定要將最好的一面展現在國人面前。

蔣萬安說，前天也到大巨蛋內部視察國慶晚會整備狀況，整個動線規劃、舞台搭設情形，最重要是要了解整個避難疏散的動線，以及看到整個團隊對於國慶晚會加緊努力，就是要把最好的一面呈現給國人已經海內外僑胞朋友。

「國慶是所有國人展現愛國心的時刻。」蔣萬安說，不論來自哪個縣市、哪個國家的僑胞，大家都是一家人，共同慶祝這重要的時刻，見證國家進步的腳步及繁榮。

蔣萬安指出，上一次台北舉辦國慶晚會是8年前在小巨蛋，而小巨蛋到大巨蛋，這是見證台北市進步發展的重要里程碑，也是台北市邁向顛峰的具體成果。

蔣萬安表示，這次要展開雙臂，再次歡迎來自海外的僑胞朋友，來到台北市、走進大巨蛋，共同慶祝中華民國的國慶，也看到台北市的進步，以及展現台灣民眾的向心力與凝聚力，讓世界看到團結的台灣。

蔣萬安也分享，上個月有機會到美國出訪，也在海外見到許多僑胞朋友，「僑胞朋友在海外非常辛苦，但是愛國心卻是非常堅定，非常澎湃」，在海外大家不分彼此熱愛中華民國，誠摯歡迎在美國僑界的朋友，10月能回來共同慶祝國慶。

