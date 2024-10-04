　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

韓國瑜笑「人帥占便宜」　蔣萬安邀國人僑胞出席國慶晚會展現愛國心

▲▼中華民國各界慶祝113年國慶記者會。（圖／記者黃國霖攝）

▲蔣萬安出席中華民國各界慶祝113年國慶記者會。（圖／記者黃國霖攝）

記者陳家祥／台北報導

雙十國慶將至，國慶籌備委員會今（4日）舉辦記者會公布系列活動規劃。台北市長蔣萬安上午臨時新增行程出席，進場時剛好碰上立法院長韓國瑜致詞，韓還讚他，「人長得帥就占便宜，被記者圍起來」。蔣萬安致詞時說，國慶是所有國人展現愛國心的時刻，8年前的小巨蛋到今年的大巨蛋，是台北市邁向顛峰的具體成果，歡迎全國民眾、僑胞朋友共同出席見證。

台北市長蔣萬安今上午臨時新增行程要出席國慶記者會，但卻比表定抵達的時間略晚，加上外頭有媒體守候堵訪，導致進入會場時，剛好碰上慶籌會主委、立法院長韓國瑜正要開始致詞之時。而韓國瑜也開玩笑說，「人長得帥就占便宜，被記者圍起來」。

蔣萬安致詞時說，明天就是國慶晚會，國人都非常期待在暌違8年後，國慶晚會再次回到台北，這次選擇在大巨蛋舉辦，也是大巨蛋首次舉辦非體育賽事的大型活動。全市府團隊都動起來，一定要將最好的一面展現在國人面前。

蔣萬安說，前天也到大巨蛋內部視察國慶晚會整備狀況，整個動線規劃、舞台搭設情形，最重要是要了解整個避難疏散的動線，以及看到整個團隊對於國慶晚會加緊努力，就是要把最好的一面呈現給國人已經海內外僑胞朋友。

「國慶是所有國人展現愛國心的時刻。」蔣萬安說，不論來自哪個縣市、哪個國家的僑胞，大家都是一家人，共同慶祝這重要的時刻，見證國家進步的腳步及繁榮。

蔣萬安指出，上一次台北舉辦國慶晚會是8年前在小巨蛋，而小巨蛋到大巨蛋，這是見證台北市進步發展的重要里程碑，也是台北市邁向顛峰的具體成果。

蔣萬安表示，這次要展開雙臂，再次歡迎來自海外的僑胞朋友，來到台北市、走進大巨蛋，共同慶祝中華民國的國慶，也看到台北市的進步，以及展現台灣民眾的向心力與凝聚力，讓世界看到團結的台灣。

蔣萬安也分享，上個月有機會到美國出訪，也在海外見到許多僑胞朋友，「僑胞朋友在海外非常辛苦，但是愛國心卻是非常堅定，非常澎湃」，在海外大家不分彼此熱愛中華民國，誠摯歡迎在美國僑界的朋友，10月能回來共同慶祝國慶。
 

ET快訊
台中4屁孩颱風天惡搞！　籃球丟10m高橋墩慘了
第4天颱風假「一堆高雄人上班」　全場心酸：這是現實
31歲台男　柬埔寨賭場墜樓亡
超商遭強風摧毀　7-11曝店員現況
快訊／安泰醫院又燃燒！　消防隊急撲滅
獨／高雄清溝天使找到了！百萬YTR儒哥家又淹　張友驊跌倒命危
獨／高雄「最美天使」找到了　短褲妹：我的手都爛了
快訊／國家警報大響　4縣市豪大雨特報

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

議員稱大巨蛋漏水到「長鐘乳石」　蔣萬安：今完成漏水改善

藍白封殺總預算「2藍委未投票」　綠委曝考量：選區壓力越來越大

入選《時代》雜誌次世代百大人物　黃捷：殊榮獻給重視民主的台灣人

和解飯因颱風延期　賴士葆質疑：今天大家都在立法院為何不談？

民眾黨團提考試院人事案審查　3黨團無異議逕付二讀待協商

外交部南辦開放今16時前「緊急領護照」　無緊急者正常上班日領取

古寧頭戰役75週年！　國慶大典邀3位參戰英雄領唱國歌

翁曉玲專訪自稱中國人、籲「和平統一」　直言台灣不應大規模提升國防

未出席院會遭酸「還選市長？」　柯志恩揭原因：可否少點政治口水？

韓國瑜笑「人帥占便宜」　蔣萬安邀國人僑胞出席國慶晚會展現愛國心

李多慧偷講「X北」秒裝傻　搞怪摀嘴：剛說什麼不知道

台北市連放3天颱風假？　蔣萬安：立場為確保民眾安全

比走路還會！嬤帶嫩嬰做瑜珈　扶地抬臀做出下犬式

阿伯離奇出現騎士突摔車！　網見畫面嚇：連影子都沒有

氣象署最新預報出爐！　11縣市風雨達停班課標準

山陀兒猛襲高雄！「3.8噸重貨櫃」接連被吹翻　恐怖畫面曝

無邊際泳池恐怖搖晃畫面曝！　高雄承億霸氣宣布：今晚續住免費

69歲名嘴張友驊颱風夜跌倒！　「失去生命跡象」送醫暫脫險

山陀兒來襲...汪想出去尿尿　盯屋外「風雨狂炸」傻眼！

發薪日前遇老闆約打高爾夫　員工見失誤秒撿起丟出吹捧

議員稱大巨蛋漏水到「長鐘乳石」　蔣萬安：今完成漏水改善

藍白封殺總預算「2藍委未投票」　綠委曝考量：選區壓力越來越大

入選《時代》雜誌次世代百大人物　黃捷：殊榮獻給重視民主的台灣人

和解飯因颱風延期　賴士葆質疑：今天大家都在立法院為何不談？

民眾黨團提考試院人事案審查　3黨團無異議逕付二讀待協商

外交部南辦開放今16時前「緊急領護照」　無緊急者正常上班日領取

古寧頭戰役75週年！　國慶大典邀3位參戰英雄領唱國歌

翁曉玲專訪自稱中國人、籲「和平統一」　直言台灣不應大規模提升國防

未出席院會遭酸「還選市長？」　柯志恩揭原因：可否少點政治口水？

韓國瑜笑「人帥占便宜」　蔣萬安邀國人僑胞出席國慶晚會展現愛國心

奶狗人設崩壞！抖音網紅遭指「施暴」　前女友控：頭被抓去撞牆

藍白封殺總預算「2藍委未投票」　綠委曝考量：選區壓力越來越大

山陀兒釀桃市9921戶停電　台電全力搶修今上午完成100%復電

大谷翔平隊內賽吞K　參與訓練後團隊聚餐觀看外卡賽

全紅嬋銅像被罵翻！全身上下「只有痣最像」肚臍眼穿透泳衣

新北瑞芳預防性撤離居民安置　侯友宜視察關懷收容情形

基隆新豐街土石坍方道路中斷　客運2088A路線調整

入選《時代》雜誌次世代百大人物　黃捷：殊榮獻給重視民主的台灣人

割頸國三生「乾哥乾妹」判刑9年、8年　有滅證逃亡之虞...延押2月

文大教職員「95%認校長不適任」　教團揭7原因：失望是長期累積

政治熱門新聞

基隆前議長宋瑋莉喊告：對！就是P圖

快訊／「藍白合」再度封殺總預算案　56：50表決勝、藍白4立委未投票

李明璇酸趕上陸十一連假　陳其邁回應了

高雄6萬戶停電11萬戶停水　盼3天恢復市容

賴清德6問徐榛蔚　遭轟「立威」！黃暐瀚：差5000人怎能不問

即／宜蘭縣議員李茂豐離世　享壽67歲

P圖被抓包！基隆前議長宋瑋莉「雲端勘災」秒刪文

快訊／北北基桃明正常上班上課　僅瑞芳停班停課

入選《時代》雜誌2024年次世代百大人物　黃捷：會積極發聲為台灣努力

為「總預算」直奔立法院　黃捷自爆：家還在停水、停電

山陀兒攪局　韓國瑜作東宴朝野「和解飯」延期

快訊／車主注意！　新北明上午5時起重啟水門

安泰醫院9死　榮譽院長、藍委蘇清泉：我負責到底

基隆前議長認P圖勘災照　林沛祥：做不好的示範

更多熱門

相關新聞

中華民國8年變瘦黑糟老頭　韓國瑜：今年讓它在陽光下接受歡呼

中華民國8年變瘦黑糟老頭　韓國瑜：今年讓它在陽光下接受歡呼

雙十國慶將至，國慶籌備委員會主委、立法院長韓國瑜今（4）日主持記者會公布國慶系列活動。他提到，自己日前說過，中華民國像一個又黑又瘦的糟老頭子，在黑色的小屋裡面關了8年，「今年一定要請中華民國這個營養不良的小老頭站出來，在陽光之下接受大家歡呼，因為這是我們最愛的國家」。

台北40年老公寓「都誰在買？」　內行曝1原因喊搶手

台北40年老公寓「都誰在買？」　內行曝1原因喊搶手

蔣萬安「帥2天」被出征：市長今天不帥了

蔣萬安「帥2天」被出征：市長今天不帥了

山陀兒轉輕颱明正常上班課　蔣萬安提醒外出注意安全

山陀兒轉輕颱明正常上班課　蔣萬安提醒外出注意安全

北北基桃遭酸「罷免颱風假」　蔣萬安：市民安全為最優先考量

北北基桃遭酸「罷免颱風假」　蔣萬安：市民安全為最優先考量

關鍵字：

台北市蔣萬安大巨蛋國慶

讀者迴響

熱門新聞

快訊／名嘴張友驊颱風夜跌倒「失去生命跡象」　 妻子報案送醫

不斷更新／全台颱風假一次看！2縣市6地區部分停班課

徐乃麟颱風天直播嗆不再與楊繡惠同台

高雄最美天使「徒手挖水溝清淤泥」4萬人讚翻

高雄3店員頂門被吹飛消失　OPEN又逃家

百萬YTR儒哥「家裡又淹了！」他嘆：完了超級慘

快訊／北北基炸大雷雨！　8縣市豪大雨特報

高雄「最美天使」影片曝光！　熱褲妹濕身挖水溝

柯以柔迎45歲合照男友　曝生日驚喜：是一直想要的

高雄連放4天颱風假　李明璇：已無風雨

連收2肝癌病人！醫：都不喝酒　「1共同習慣」根本沒想到

E奶通靈少女「飄哥」竟擁有宮廟

山陀兒減弱　氣象署解除海陸颱風警報

高雄公司要求「今天正常到班」　員工炸鍋反被酸

獨／高雄「最美天使」現身　秀泡水雙手狂嗆酸民

更多

最夯影音

更多

李多慧偷講「X北」秒裝傻　搞怪摀嘴：剛說什麼不知道

台北市連放3天颱風假？　蔣萬安：立場為確保民眾安全

比走路還會！嬤帶嫩嬰做瑜珈　扶地抬臀做出下犬式

阿伯離奇出現騎士突摔車！　網見畫面嚇：連影子都沒有

氣象署最新預報出爐！　11縣市風雨達停班課標準

熱門快報

罐頭+咖哩蹦出新滋味

罐頭+咖哩蹦出新滋味

「文里補習班」開課啦！用方便取得的罐頭與菇類，端出一道香噴噴又營養的料理

別猶豫！自住房擁不敗優勢

別猶豫！自住房擁不敗優勢

跟著「琦郁房事悄悄話」，解析自住房價值，為未來做好萬全準備！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面