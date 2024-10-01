國慶晚會對身障者不友善　王欣儀爆：竟「分開選位」搶不到陪同席

▲蔣萬安、韓國瑜出席中華民國各界慶祝113年國慶大會記者會。（圖／記者李毓康攝）

記者袁茵／台北報導

國慶晚會將於5日在台北大巨蛋舉行，9月30日中午12時開放索取限量5000張門票，民眾搶看天后「二姐」江蕙，15分鐘索票完畢。國民黨台北市議員王欣儀1日發現，此次票務系統設計不當，影響身障人士的觀賞權益，呼籲觀傳局儘快提出解決方案，以確保參與國慶晚會的所有民眾都能公平享受這場國慶盛事！

王欣儀接獲身障人士的反映，國慶晩會的索票流程對身障人士非常的不便利，無法一起選定輪椅席及陪同席座位，且2者座位可能會分散在不同區域，與往常一般演唱會中購買兩張輪椅席（身障）座位票時，其中一張即為陪同席，且座位相鄰的做法大相逕庭。

王欣儀轉述，陳情人在9月30日搶票前曾查看網站的操作說明，但未能獲得清楚指引，僅提到線上索票有提供輪椅席與輪椅陪同席座位，需選定特定座位；結果在實際搶票過程中，發現輪椅席與陪同席竟「不能同時選定座位」，必須先完成輪椅席的索票程序後，再返回索票頁面另外選取陪同席，陳情人最後搶到輪椅席卻搶不到陪同席，令他感到非常傻眼與不解。

王欣儀批評，「讓身障者分開選位已經非常麻煩了，結果還無法順利搶到陪同席，這樣提供輪椅陪同席的意義又何在？」而台北市觀傳局回覆稱，這是網站系統的原本設定（輪椅席及陪同席採分開選位方式），之後系統業者會針對已選到輪椅席卻沒選定陪同席的民眾，一一打電話詢問是否需要陪同席。

王欣儀質疑，為何系統不能事先設定友善身心障礙者的訂票方式，而要事後大費周章地電話聯繫處理？呼籲觀傳局須重視此問題，儘快亡羊補牢，提出解決方案，以還給身心障礙者能夠公平享有觀賞國慶晚會的權益。

▼國民黨台北市議員王欣儀接獲身障人士陳情，國慶晚會索票網站設計不當，輪椅席與陪同席竟「不能同時選定」。（圖／台北市議員王欣儀辦公室提供）