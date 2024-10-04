江蕙明復出開唱！　大巨蛋國慶晚會登台20分鐘、獻唱3首歌

▲歌后江蕙明將登國慶晚會演出。（圖／記者黃克翔攝）



記者陳家祥／台北報導

國慶籌備委員會今（4日）舉辦記者會公布系列活動規劃，其中，此次的國慶晚會將在明（5日）於台北大巨蛋登場，是國慶晚會時隔8年重返台北市舉行，也是大巨蛋首次舉辦非體育賽事的大型舞臺演出。除循例邀請各界貴賓、外國使節及僑胞外，今年特別開放民眾索票入場，現場將有2萬人齊聚為中華民國慶生。而各界關注的歌后江蕙演出橋段，慶籌會副秘書長游適銘表示，江蕙預計唱3首、約20分鐘，且舞台會特製墊高。

國慶晚會預計明（5日）下午4點開放入場、6點正式開始，預計晚間9點結束。台北市政府當天也將於台北大巨蛋旁設置「松菸大道第二現場」（光復南路側松山文創園區入口大道），全程以戶外投影幕同步轉播大巨蛋場內實況演出，歡迎民眾一起到「松菸大道第二現場」共襄盛舉、觀看精彩節目。

眾所注目的江蕙演唱部分，根據規劃，預計會在6點40分左右開始。慶籌會副秘書長游適銘會後受訪指出，江蕙此次演出預計20分鐘，估計會獻唱3首歌，由於舞台需要特製墊高，目前出場順序有兩個版本，稍後會由江蕙經紀公司對外說明。

慶籌會表示，晚會節目將由「國歌傳頌•光照國慶」拉開序幕，以國防部示範樂隊激昂鼓聲搭配陸軍專科學校學生組成的國旗隊，高舉巨幅國旗進場；國防大學政治作戰學院復興崗合唱團、國防大學管理學院崇廉合唱團，將與巴黎奧運中華隊金牌選手王齊麟、李洋及林郁婷，共同帶領全場觀眾合唱中華民國國歌及國旗歌。

「舞力全開•盛情應援」則將由國內9支職籃球隊與中華職棒6支球隊超人氣啦啦隊員，分別組成的「職籃女孩」、「職棒女孩」，加上「台灣運彩CT AMAZE」及「紅運少女」，接力帶來充滿活力的演出；「文化盛綻•永續新篇」則由伊林超模林嘉綺領軍，帶領113位模特兒穿著本土設計品牌服裝走秀，展示台灣文化創意的軟實力，新生代歌手高爾宣OSN、申力安、王ADEN也將融合時尚與永續主題接力演唱。

「橫跨族群•唱響未來」則邀請多位國、台、客、原住民語歌王歌后同台演出，包括黃妃、林育羣、湯運煥、紀曉君和翁立友，5位歌手將與各舞團、合唱團共同演繹多元歌曲，將晚會推至最高潮；晚會最後則是「齊心融合•團結共榮」，將邀請全場觀眾、長官貴賓齊聲合唱，共同慶祝中華民國生日快樂，並展現國人的團結與凝聚力。