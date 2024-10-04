議員稱大巨蛋漏水到「長鐘乳石」　蔣萬安：今完成漏水改善

▲台北市長蔣萬安日前視察台北大巨蛋國慶晚會準備情形。（圖／台北市政府提供）



記者陳家祥／台北報導

雙十國慶將至，國慶籌備委員會今（4日）舉辦記者會公布系列活動規劃。此次國慶晚會選定台北大巨蛋舉行，但自開幕啟用至今漏水問題遲未改善，台北市長蔣萬安今表示，已經要求遠雄在今天內，將大範圍影響區，以及國慶晚會區域，儘速改善完成、兌現承諾。

台北市議員陳怡君指出，台北大巨蛋週六將舉辦國慶晚會，但昨前往現勘卻驚奇連連。包括漏水問題仍未改善，肉眼可見天花板接縫處不斷漏水，現場用多個水桶接水，有些甚至嚴重到水桶沒辦法接水，甚至還有地方長出鐘乳石，可見漏水已有段時日。

另外，陳怡君還說，好幾台手扶梯都有「鬼哭狼嚎」毛骨悚然的聲音。她質疑，要進去大巨蛋場內的路程充滿諸多瑕疵，難道蔣萬安市長都沒有看到嗎？週六就要舉辦國慶晚會，市府只顧著巨蛋室內補強，貼防水膠帶「臨時抱佛腳」之外，其他周邊設施環境，難道都不用做全盤檢查嗎？大巨蛋來了這麼多外賓，難道要讓外賓搭乘異音手扶梯看漏水嗎？

台北市長蔣萬安今上午臨時新增行程要出席國慶記者會。針對大巨蛋透水問題，他表示，會要求遠雄在10月4日以前，就影響大範圍面積以及國慶晚會會舉辦的區域，要儘速完成改善，整體希望遠雄能夠兌現承諾，在10月底前全面完成。

副市長李四川受訪時則說，漏水部分這幾天已經全力修補，原則上，在國慶晚會座位部分都整理好了，大雨來的時候會漏水，從哪個點會滲進去是比較難找，前面有落下部分已經全部都整理好，也相信明天會是好天氣。

▲大巨蛋停車場有壁癌，手扶梯傳出怪聲。（圖／台北市議員陳怡君提供）

▲北市議員陳怡君指出，大巨蛋漏水處竟出現「鐘乳石」，顯見漏水已有一段時間。（圖／台北市議員陳怡君提供）