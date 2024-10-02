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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

國慶晚會準備情況曝光　蔣萬安視察大巨蛋：首次開B2層得特別審慎

▲▼台北市長蔣萬安視察台北大巨蛋國慶晚會準備情形。（圖／台北市政府提供）

▲台北市長蔣萬安視察台北大巨蛋國慶晚會準備情形。（圖／台北市政府提供）

記者袁茵／台北報導

國慶晚會將於5日在台北大巨蛋舉行，由於天后「二姐」江蕙復出，民眾討論度高，限量5000張門票在15分鐘內索取完畢，然而卻可能碰上中颱山陀兒攪局。對此，台北市長蔣萬安2日下午前往大巨蛋視察規劃，蔣表示，因為這是第一次開放B2地下層，因此要特別審慎。

蔣萬安2日下午視察台北大巨蛋國慶晚會準備情形，被問到今日視察重點？蔣萬安說明，最主要先看一下整個動線，且因為當天總統賴清德會來，所以除了驗票、安檢，還有貴賓層B2層、B1層L1開放一般民眾進場，當然要確保動線順暢，以及相關訊息能夠清楚傳遞給取得票務的民眾了解，另外也會看一下整個場地布置，以及今天各項防颱準備。

隨後，蔣萬安再到士東市場視察菜價，再度被問及視察大巨蛋議題，蔣回應，主要是因為5日將舉辦國慶晚會，特別去現場了解整個逃生動線、進場動線，以及此次是第一次開放B2地下層，所以這部分會特別審慎，也了解目前整體規劃。

▲▼台北市長蔣萬安視察台北大巨蛋國慶晚會準備情形。（圖／台北市政府提供）

蔣萬安2日上午9時主持山陀兒第2次工作會報時，針對台大氣象團隊預估雨勢可能會延續到5日，剛好就是國慶晚會，會不會延期？蔣萬安提及，從今天入夜到明天影響北部地區最嚴重，之後就會逐步減弱，但可能會帶來一些雨勢，會持續掌握整個颱風動態對北部的影響，也會跟慶籌會保持密切溝通，原則上會照原定計畫，但也會持續掌握整個颱風動態。

媒體追問，大巨蛋漏水有無改善，目前進度為何？蔣萬安指出，體育局昨天有再次要求遠雄必須要在10月4日前，針對大面積影響的區域，以及國慶晚會舉辦的區域來改善完成，並要求依照原先承諾的10月底全面改善完成。

▲▼台北市長蔣萬安視察台北大巨蛋國慶晚會準備情形。（圖／台北市政府提供）

▲▼台北市長蔣萬安視察台北大巨蛋國慶晚會準備情形。（圖／台北市政府提供）

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