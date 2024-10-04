桃機3航廈意外！工人誤入作業半徑被夾死　2包商過失致死罪起訴

▲桃園國際機場第三航廈站體土建工程，去年12月間祝姓工人慘遭水泥車收車桿夾擊重傷，送醫急救不治，圖為桃園機場第三航廈工地。（資料照／記者湯興漢攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市某工程公司陳姓負責人去年承包桃園機場第三航廈站體土建工程，並召募余姓男子在現場操作混凝土泵送車收車作業，其中祝姓工人未注意收車桿，慘夾擊成重傷，經送醫急2小時仍不治；桃檢調查時，承包商陳姓負責人與操作混凝土泵送車余姓包商坦承有過失，檢方偵結依過失致死罪嫌將2人提起公訴。

檢警調查，桃園市某工程公司陳姓負責人承包桃園國際機場第三航站區主體航廈之水泥混凝土澆置工程，由陳視承包工程需求，招募余姓男子為小包商負責現場施作，余男再招募祝姓工人共同施作。

去年12月12日下午2時47分許，余男與祝姓工人在第三航廈工程的多功能大樓地下二樓，因地梁混凝土澆置作業完成，進行工程車輛伸臂及外伸撐座收車作業，余男操作混凝土泵送車進行右側外伸撐座收回作業時，應注意大型車輛機械作業時，禁止人員進入操作半徑內場所，結果祝姓工人誤進入作業操作半徑內，慘遭收桿夾擊成重傷，導致胸腹腔出血，經緊急送醫急救，因引發低血容性休克，搶救2小時後仍於下午4時許急救無效死亡。

桃檢複訊時，陳、余2人均坦承有過失，導致祝姓工人慘遭收桿夾擊致死，涉嫌違反職業安全衛生法罪嫌，檢方偵結，依過失致死罪嫌將陳、余2人提起公訴。