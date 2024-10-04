山陀兒釀桃市9921戶停電　台電全力搶修今上午完成100%復電

▲山陀兒颱風。帶來強風豪雨造成桃市沿海地區多處停電，台電桃園營業處派員冒雨搶修。（圖／台電桃園營業處提供）

記者沈繼昌／桃園報導

「山陀兒」颱風昨（3）日為桃園市沿海地區帶來強風豪雨造成多處停電，台電桃園區營業處投入大量人力全力搶修，累積曾停電戶數達9921戶，截至今（4）日上午8時許，在投入大批人力全力搶修下已全數復電，復電率達100%，對於造成用戶停電，台電甚感歉意。

台電桃園營業處表示，颱風期間造成停電，多屬被強風豪雨侵襲造成饋線跳脫，台電全力動員人力搶修，其餘停電可能有屬線路末端、無人居住房舍或無建築物用電等個別零星用戶，因未巡視發現也未接獲通報造成尚未復電，台電桃園營業處呼籲可利用台灣電力APP或台電1911客服專線，告知停電住址及聯絡方式，以利台電搶修人員以最快的速度為您點亮燈火，台電會持續竭盡全力儘速恢復供電。

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▲山陀兒颱風。帶來強風豪雨造成桃市沿海地區多處停電，台電人員全力搶修。（圖／台電桃園營業處提供）

台電桃園營業處強調，風災期間多數桃園市市民皆能體諒工作人員辛苦，接受台電搶修順序耐心等待，但仍提醒市民，儘管颱風警報已解除，如果看到電線掉落或出現外露狀況，煩請立即通知台電處理，千萬不要自己前去撿拾或碰觸，以避免釀成觸電意外。