颱風來「絕對只看這1位主播」　萬人從小看到大：報得很準

網搜小組／劉維榛報導

一路以怪颱之姿糾纏台灣的「山陀兒」，終於減弱為低氣壓，從它生成到登陸都讓氣象各單位嚴陣以待，就有網友透露，「以前颱風天真的只想看他播報」，文中指的就是任立渝，不過他早在2021年退休，引來萬名網友懷念直呼，「從小看伯伯的預報長大的，有颱風來開電視一定要看伯伯講話才會安心！」

一名女網友在Threads表示，記得以前颱風來時，都會特別轉台看任立渝播報氣象，可惜年邁的他已退出螢光幕，讓原PO懷念直呼「以前颱風天真的只想看他播報！」

文章曝光後，引發3.5萬人吶喊，「伯伯退休了！以前超愛看他的氣象預報」、「有一年金鐘獎給他特別貢獻獎，他有再報一次氣象，我還感動到哭」、「任立渝、林嘉愷、王淑麗，台灣三大氣象主播」、「從小看伯伯的預報長大的，有颱風來開電視一定要看伯伯講話才會安心，而且不浮誇聽起來很舒服，謝謝伯伯」、「他是唯一一個我叫得出名字的氣象主播」、「以前都覺得他報得好準～很懷念他報的時候」、「在台北時，任爺爺說移車就一定要移」、「要是任爺爺開YT頻道，絕對支持」。

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任立渝可說是氣象界的傳奇人物，擁有53年的播報經驗，敬業的他即使外頭狂風暴雨，仍會到服務的單位緊盯颱風走向，起碼超過5、6百個颱風天沒回過家，為了就是讓民眾了解未來風雨狀況，直到2021年5月，在他76歲時選擇正式退休。

▲任立渝在TVBS最後一次播氣象。（圖／翻攝自YouTube／TVBS NEWS）



當年10月，任立渝更獲得第56屆金鐘獎「特殊貢獻獎」，任立渝謙虛表示，要歸功家人的包容，曾經家中受颱風肆虐成為受災戶，但他仍然持續堅守工作崗位。如今已有3個孫子的他，真心希望放輕鬆地過退休日子，「現在哪裡能看到快77歲的人在工作呢？」

當天上台領獎時，任立渝再次展現專業播報神功，從周末天氣到周一的天氣，他一如既往地穩穩說完整段預報，還提到天氣什麼時候會變涼？「大概還要10幾天後。」

即使已退休，任立渝仍能以雷達眼辨認氣象主播面臨「不確定性」氣候的語氣，因為自己完全是過來人。他解釋台灣因為海島、地形加上山脈屏障等因素使得氣候捉摸不定且瞬息萬變，於是他自創較為和緩且中性的詞彙，帶入多種選擇題的話術來表達多變且不穩定之變化。