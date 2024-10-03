山陀兒攪局　韓國瑜作東宴朝野「和解飯」延期

▲立法院長韓國瑜。（圖／記者李毓康攝）



記者陳家祥、鄭佩玟／台北報導

114年度中央政府總算案遭藍白聯手退回，立法院長韓國瑜為此做東邀約藍綠白朝野黨團三長、行政院三長餐敘，盼當面化解干戈。但受到山陀兒颱風影響，儘管明日大部分縣市恢復正常上班課，但仍有災後復原工作需要處理，因此經溝通之後，此次的「和解飯」將延期。

為解決中央政府總預算案卡關的問題，行政院長卓榮泰託立法院長韓國瑜居中協調，原本明（4日）邀請朝野黨團三長與政院三長一起吃「和解飯」，且地點就選在榮獲米其林必比登推薦的「點水樓」。

不過民進黨團幹事長吳思瑤證實，卓榮泰與韓國瑜都同意現階段要以救災優先，不適合舉行餐會，所以她已收到改期的通知。

吳思瑤也說，明天院會的議程就將處理總預算是否付委，因此她還是呼籲，雖然和解飯往後延，這兩天颱風，全台灣陸續有災情，立委是民意的代表，應該有感受到防災、治水預算的重要，希望明天可以順利先讓總預算付委審查。吳強調，餐敘後續也會持續安排，行政、立法兩院擴大對話溝通都會持續，善意都在、誠意都在。

國民黨團書記長林思銘證實，卓榮泰已親自致電韓國瑜表明擇期再聚，韓國瑜也透過韓辦向黨團幹部們轉達。至於延期至何時？林思銘表示，當然要看卓榮泰的誠意，國民黨立場都是歡迎討論，就看政院何時再通知。

民眾黨團表示，考量到南部災情嚴重，現階段確實應先專注進行災後復原工作，若餐敘需要延期、改期的話，他們也都配合。