中華民國8年變瘦黑糟老頭　韓國瑜：今年讓它在陽光下接受歡呼

記者陳家祥／台北報導

雙十國慶將至，國慶籌備委員會主委、立法院長韓國瑜今（4）日主持記者會公布國慶系列活動。他提到，自己日前說過，中華民國像一個又黑又瘦的糟老頭子，在黑色的小屋裡面關了8年，「今年一定要請中華民國這個營養不良的小老頭站出來，在陽光之下接受大家歡呼，因為這是我們最愛的國家」。

▲立法院長韓國瑜。（圖／記者李毓康攝）



韓國瑜說，今天他是以國慶籌備委員會主委的身份來向大家報告，113年整個國慶活動有好多精彩內容，要向所有海內外朋友報告。明天晚上三大活動之一的國慶晚會，就會在台北市舉辦；雙十節當天也有正式的國慶大典，當天晚上也會在雲林縣虎尾高鐵站施放國慶焰火。

「整個活動，台上10分鐘、台下10年功，看起來簡簡單單一天的活動，事實上已經籌備將近5個月。」韓國瑜也跟國人報告，中秋節剛過，中華文化傳統三大節日之外，最重要的就是中華民國的國慶，所以這是中華民國最重要的國家慶典，各界團體、學生還有各階層所有好朋友，這次相當多精彩的投入，這次整個國慶活動一定會讓人振奮、耳目一新。

韓國瑜說，在這裡也要再次呼籲，很多人在迷茫的心中都已經知道，「我們好久沒有愛自己的國家」，前天在雲林縣他也講了，中華民國像一個又黑又瘦的糟老頭子，營養不良、長期沒有愛心的灌注，在黑色的小屋裡面關了8年，「今年一定要請中華民國這個瘦瘦黑黑、營養不良的小老頭站出來，在陽光之下接受大家歡呼，因為這是我們最愛的國家」。

「甚至有人已經迷茫到，我們愛哪一個國家都搞不清楚，所以今年的國慶意義格外重大。」韓國瑜向所有海內外朋友呼籲，心中沒有信仰是很可怕的，任何一個國家社會人民的建構，不是只有在物質上的文明，GDP多少、外貿數字多少、就業機會多少、賺了多少錢，物質文明之外還有一個重要的精神文明，也就是我們的信仰。

「在這裡，我呼籲大家，一起堅定我們強大的信仰。」韓國瑜說，這個信仰他濃縮為四句話，「中華民國是我們的國、美麗台灣是我們的家、中華文化是我們的根、自由民主是我們的寶，國、家、根、寶，應該是所有國人同胞謹記在心，變成我們精神文明最重要的力量」。

最後，韓國瑜也呼籲，所有好朋友們，胸口上、桌上、辦公室或各個可以看到的地方，歡迎把中華民國的國旗拿出來，10月10日那天也希望家家戶戶，像幾十年前一樣，能把中華民國的國旗給掛出來，「愛國要化為行動，愛國不需要害羞，愛國要勇敢大聲表現出來」。

另外，韓國瑜也提到，今年國慶會有3位古寧頭的老英雄出來唱中華民國的國歌，這3位老英雄都已經90歲，他們還有這個心，年輕的時候付出青春歲月、血汗、健康甚至生命，保護中華民國的國旗，所以3位老英雄的帶領下，我想在一次的呼喚所有國人同胞，愛我們自己的國家，熱愛中華民國。