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支援來了！山陀兒重創高雄　台中市府出動抓斗車及鏟裝機馳援

▲▼高雄災情慘重，陳其邁拚3天恢復市容。（圖／記者賴文萱攝）

▲山陀兒在高雄造成嚴重災情，台中市政府接獲中央請求支援，今天建設局出動大型機具前往馳援。（圖／資料照片）

記者游瓊華／台中報導

山陀兒颱風重創高雄，近9萬戶停電、更有30萬戶停水，路面更是滿滿吹落的招牌、鐵皮，還有多處樹枝倒塌等。台中市政府表示，市長盧秀燕指示「全力支援」，建設局已整備人員機具，在今天前往高雄市協助救災，盼儘速搶通災區，幫助民眾生活回歸正常。

昨(3)日中午從高雄小港區登陸後，強風豪雨襲擊高雄造成重大災情，截至3日晚間全市仍有停電8萬7千多戶、停水30萬戶，民宅鐵皮、圍籬、廣告招牌、雜物，被強風吹落，路樹傾倒或斷枝橫躺道路，造成高雄市區道路交通也陷於中斷。

建設局長陳大田表示，山陀兒颱風重創高雄，國土署署長吳欣修來電表示需要台中市公務協助救災，市長盧秀燕也立即指示全力支援，建設局盤點機具人力投入，建設局以最高效率，今（4）日已備妥人員、吊卡車、抓斗車及鏟裝機等設備出發前往高雄，盼完善的救災SOP迅速給予高雄市協助，成為災區最即時的支持力量。

建設局首批人員已整備完成中午前出發投入救災，後續將配合高雄市政府調配，台中市政府也將持續盤點相關動員能量，期能加速協助重建家園。

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