基隆沒放假挨批！謝國樑質疑預報落差　氣象署：可依災害決策

▲基隆新豐街走山。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者李姿慧／台北報導

山陀兒颱風消散，多數縣市恢復上班上課，但基隆今日多處道路淹水和土石崩塌阻通勤，民眾質疑沒颱風假。基隆市長謝國樑表示，是依氣象署數據研判，預報資料有落差。對此，中央氣象署表示，絕大部分地區風力都在減弱，全球對颱風單一雨帶瞬間強降雨預測能力有限，地方政府可依實際災害做為颱風假決策考量。

基隆昨天和今天清晨都出現不小雨量，其中昨日雨量達408毫米創歷史紀錄，多處地區也傳出災情，新豐街333巷口往深溪路方向道路中斷，土石崩落，多輛汽機車遭掩埋，公車路線也改道，不少通勤上班族受影響，質疑今天沒放颱風假，民眾更紛紛到基隆市長謝國樑臉書留言。

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謝國樑回應，今天決定恢復上班上課，主要是基於北北基3縣市共同參考中央氣象署昨晚相關預報資料，不過氣象署預報資料有些落差，上午雨量有修正，是否與天氣遽變或極端氣候有關，日後會向氣象署請益。

氣象署預報中心主任陳怡良表示，如果就風力預測，今天絕大部分地方風力都在減弱；不同劇烈性災害天氣，預報能力不同，針對短延時強降雨，以及颱風單一雨帶帶來的瞬間強降雨，全世界氣象預報科技能力有限。

▲氣象署預報中心主任陳怡良。（圖／記者李姿慧攝）

陳怡良說，氣象署採即時監測彌補強降雨預報能力不足處，提供即時監測資料，這幾天風力雨量最新觀測也持續提供給各界，短延時強降雨提早預警時間有限，僅能依據即時監測，基隆北海岸出現顯著降雨，基隆昨天日雨量破紀錄，縣市政府停班停課決策除參考氣象資料外，可依據很多其他考量包括災害等考量。

陳怡良指出，地方實際造成的災害，也是停止上班上課決策考量，颱風雨帶預測有限，即使全世界有很多模式也很難預測。