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颱風「山陀兒」未結束！　中國東南沿海持續受「殘留雲系」影響

▲「山陀兒」。（圖／翻攝自微博）

▲「山陀兒」路徑預測圖。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

中國中央氣象台4日消息指出，今年18號颱風「山陀兒」雖整體架構已散，但「殘留雲系」在4日至5日持續為東南沿海帶來風雨天氣，北方也將會出現降雨。同時，西南地區未來三天仍是陰雨頻繁。冷空氣將於6日開始影響中國北方。

據《澎湃新聞》報導，「山陀兒」登陸高雄後，迅速減弱，4日凌晨2點減弱為熱帶氣壓，目前中國中央氣象台已經對其停止編號。殘留雲系將與冷空氣結合，為福建東北部、浙江東部、江蘇南部、上海等地帶來中到大雨，部分地區暴雨。

消息指出，5日至6日，北部的降雨將增多，西北地區東部、華北、東北等地有弱降雨。同時，西南地區未來三天陰雨頻繁，西藏東南部較強降雨。

中央氣象台預計，5日，內蒙古東南部、西藏東南部、江南東部、雲南西北部等地部分地區有中到大雨，其中，西藏東南部、江蘇東南部、浙江北部、上海等地部分地區有暴雨。

▲▼「山陀兒」殘留雲系將影響中國。（圖／翻攝自微博）

▲▼「山陀兒」殘留雲系將影響中國。（圖／翻攝自微博）

▲▼「山陀兒」殘留雲系將持續影響中國。（圖／翻攝自微博）

黑龍江東南部、吉林東部、西藏東南部、江蘇南部、川西高原北部、四川南部、雲南北部、海南島等地部分地區6日有中到大雨，其中，西藏東南部等地部分地區有暴雨。

西南地區近期降水較頻繁，部分地區雨勢較強，需注意防範次生災害。浙江、福建、上海、江蘇等地部分地區5日有強降雨，北方降雨明天也將增多。

氣溫方面，冷空氣影響趨於3日結束，中國北方以升溫為主。大部地區氣溫與常年持平或偏高，但晝夜溫差較大。南部升溫緩慢，部分地區氣溫也將小幅偏低，像是重慶，明起三天最高氣溫將在20℃左右，加上陰雨影響，體力濕涼。

冷空氣從6日開始影響，西北地區東部、華北、東北、黃淮等地，並伴隨4～5級偏北風和分散降雨，降溫幅度多在3～6℃，東北地區部分地區可達6～8℃，例如長春，5日最高氣溫還有22℃，後天就將降至15℃。

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