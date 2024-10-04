快訊／雨彈升級「4縣市豪大雨特報」　3地紅色警戒

▲部分地區出現劇烈雨勢。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

山陀兒颱風減弱為低氣壓，不過今天(4日)天氣仍受影響，部分地區出現劇烈降雨，中央氣象署今下午14時55分針對4縣市發布豪雨特報，其中基隆北海岸、台北市山區雨勢升級為大豪雨。

低氣壓影響，天氣仍不穩定，易有短延時強降雨，氣象署表示，今日新北市(北海岸)及台北市山區有局部豪雨或大豪雨，基隆市有局部大雨或豪雨，宜蘭地區及新北山區有局部大雨發生的機率，請注意強陣風，連日降雨，山區嚴防坍方、落石及土石流，低窪地區請慎防淹水，民眾應避免進入山區及河川活動。

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此外，氣象署下午15時14分發布大雷雨即時訊息，以及災防告警，警戒區域為新北市，持續時間至16時45分；提醒慎防劇烈降雨、雷擊，溪(河)水暴漲，坍方、落石、土石流，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。

原山陀兒颱風已於今5時減弱為熱帶性低氣壓，上午8時再減弱為低氣壓，今天受其影響水氣偏多，氣象署預報，基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及馬祖有短暫陣雨或雷雨，且有局部大雨出現，尤其台北市山區降雨較明顯，仍有豪雨發生的機率。

▲3地出現劇烈降雨，列紅色警戒。（圖／氣象署提供）

豪雨特報

影響時間：04日下午至04日晚上

＊大豪雨：基隆北海岸、台北市山區

＊大雨：新北市山區、宜蘭縣