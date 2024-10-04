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大陸 大陸焦點 特派現場

奶狗人設崩壞！抖音網紅遭指「施暴」　前女友控：頭被抓去撞牆

記者廖翊慈／綜合報導

大陸抖音組合「四顆福星」的成員之一「王爍」3日晚間遭前女友網紅「雙姐」指控，多次施暴。雙姐曬出的影片中，男方拿著包猛砸向她，甚至試圖奪走手機。她還曬出多張瘀青照，及其他王爍前女友們聲稱，也被施暴的對話紀錄。相關事件在陸網上越演越烈。

▲▼抖音網紅王爍被控家暴。（圖／翻攝自微博）

▲▼大陸抖音網紅王爍。（圖／翻攝自微博）

▲▼抖音網紅王爍被控家暴。（圖／翻攝自微博）

網紅「雙姐」近日在網上表示，因發現「王爍」在看擦邊影片，雙方吵了起來，她氣得向男方提出分手，「他開始罵我，罵得非常難聽，我就想拍下來，他直接把我的手機搶過去摔爆了，我拿另一支手機錄影，並對他說『你有本事再摔啊！』他就拿起書包打我，後來手機又被搶過去了。」同時，雙姐也曬出多張自己的瘀青照。

▲雙姐開直播直言事件經過。（圖／翻攝自微博）

▲網紅「雙姐」在直播中談及此事。（圖／翻攝自微博）

▲雙姐曬出瘀青照。（圖／翻攝自微博）

▲「雙姐」曬出瘀青照。（圖／翻攝自微博）

王爍的另一名前女友Z也向雙姐表示，自己先前穿旗袍參加南京藝考，結果被王爍罵是在勾引考官，「他到我的飯店房間後，開始砸我的東西，還抓我的頭去撞牆。」Z還透露，在她之前的某任前女友，還被王爍逼著在太陽下，下跪道歉，不然不合好。

▲▼抖音網紅王爍被控家暴。（圖／翻攝自微博）

▲雙姐與Z的對話紀錄。（圖／翻攝自微博）

王爍對此回應，他強調自己絕不會主動打女方，是女方先動手，他不得已才還手打回去，同時也表示自己在感情處理方面的不成熟，造成多方傷害。他在文中數度道歉，還稱自己「德不配位」，將永遠退網。

▲▼抖音網紅王爍被控家暴。（圖／翻攝自微博）

▲王爍曬出自己被雙姐抓傷的照片。（圖／翻攝自微博）

▲四顆福星。（圖／翻攝自微博）

▲「四顆福星」抖音帳號。（圖／翻攝自微博）

「四顆福星」在抖音上擁有超過285萬名粉絲，「王爍」的個人抖音帳號也擁有超過65萬名粉絲。一名「王爍」的老粉指出，該帳號平時是4人一同經營大學宿舍的日常，以搞笑幽默的情節劇出名，王爍的形象一直是奶狗陽光少年，「結果人設崩塌，濾鏡破碎，實則是家暴PUA男，直接脫粉。」

▲▼王爍自白全文。（圖／翻攝自微博）

▲▼王爍自白全文。（圖／翻攝自微博）

▲▼王爍自白全文。（圖／翻攝自微博）

▲王爍自白全文。（圖／翻攝自微博）

該起網紅感情糾紛引起網友熱議，「自白書內容很認真在撇清自己，還在暗酸前女友」、「家暴只有0與無數次」、「摔過來的一下，隔著螢幕都害怕了」、「立搞笑陽光開朗大男孩人設的網紅王爍，背地躁鬱狂PUA女生、瘋狂家暴女友」。

相關話題「王爍家暴」還衝上微博熱搜第一，因撞名知名女星「周迅」前男友演員王爍，而一度造成誤會話題。

ETtoday提醒您：拒絕家庭暴力，請撥打110、113。

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