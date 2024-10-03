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網紅「我是江老師」突曝下腹長19公分腫瘤　最嚴重可能要拿掉子宮

▲▼網紅江老師曝下腹長巨型腫瘤　最壞情況連子宮都要拿掉。（圖／翻攝自臉書／我是江老師）

▲江老師在臉書突曝「子宮長了腫瘤」，最嚴重可能要拿掉整個子宮。（圖／翻攝自臉書／我是江老師）

記者趙蔡州／綜合報導

在臉書、Youtube擁有超過90萬粉絲的鋼琴網紅「我是江老師」3日突然表示，她前陣子覺得肚子胖了，於是開始運動、飲食控制，甚至是嘗試各種排便可能，肚子依然沒有消風，最後發現是子宮長了一顆19公分腫瘤，最嚴重可能要拿掉整個子宮，讓她一度崩潰大哭。

江老師在臉書分享事件經過，表示她前陣子覺得自己變胖了，因為小腹很大，也猜測是不是便秘關係，所以先吃酵素、益生菌幾天，但小腹一樣沒有消，所以她開始積極健身、重訓及做有氧運動，甚至開始飲食控制，一天只吃一餐或只吃蛋白質與蔬菜，但小腹還是一樣那麼大。

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她感嘆，當時腦海中一度閃過，「會不會是肚子長東西」，她最終還是不想往那邊想，於是就先去肝膽腸胃科看看，搞不好是一大堆很硬的宿便，然而醫生使用超音波儀器接近她的肚子，立刻喊說「你怎麼可以到那麼大才來看」，讓她不得不面對現實。

她後來轉診到大醫院，大醫院的醫生一邊幫她做超音波，一邊詢問她「你幾歲」、「還要生小孩嗎」等，讓她開始緊張了起來，後來精密超音波報告出爐，醫院告訴她「如果是完整的一顆瘤，通常可以很快判斷是良性的，但是由於你這個長的太不乖了，有很多間隔，我們不是很喜歡看見這樣的狀況」。

醫生後來安排她進行斷層掃描，斷層掃描時的護理師剛好是她的粉絲，聽到醫生說她的子宮長了19公分腫瘤，給了她一個輕輕的擁抱及安慰，讓她忍不住在現場大哭，事後回診跟醫生看鑑定報告，醫生說「斷層上看起來是還好的，間隔沒有那麼厚，血液篩檢癌症指數顯示是良性」。

 

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