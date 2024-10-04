基隆城市半程馬拉松10／6起跑　10／5部分路段停車管制一次看

▲基隆城市半程馬拉松10月6日起跑。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

2024基隆城市半程馬拉松將於6日辦理，分為3公里健康休閒組、10公里勇腳挑戰組，21公里半程組，共計3,000多人報名。周日上午6時30分自基隆市中心國門廣場起跑，路線行經港西街、忠一路、中正路至長榮桂冠前折返後，再經國門廣場、港西街、中山一／二路、中華路、協和電廠、文明路、湖海路至喵喵咖啡圓環折返回起點國門廣場。

基隆市府表示，基隆城市半程馬拉松路線，涉及市區中心路段及中山一／二路、中華路等重要路段，自前1日10月5日上午8時起，共5個路段禁止路邊停車，包含中正路南向、中山二路北向、流浪頭至外木山漁港間、中華路北向、文化路、文明路、湖海路一段（中華路至外木山漁港）雙向，預計影響89個汽車停車格及10個機車停車格；管制期間開放海三廠旁中山三路沿線供臨時停車，也開放中山高中、中山國小、中華國小、德和國小供民眾臨時停車使用。

有關路段封閉部分，活動當日上午5時至8時封閉市區中正路、忠一路；6時30分至9時30分封閉中山二路、中華路、文化路；上午7時至9時封閉外木山文明路、湖海路；港西街則全程自上午5時至11時進行封閉。另基隆市公車1字頭、2字頭、5字頭於忠一路孝一路口、城隍廟、轉運站、民治里活動中心站牌，移至仁二路（二信循環站）；302公車中華路口站、國光1813D（往台北）、泰樂1550B（往基隆）客運站牌則分別遷移至中山三路、海三廠。造成民眾不便，敬請見諒！

基隆市府表示，交通管制期間，國道客運下客處維持由城際轉運站；各路線市區公車將於管制區域周邊站點進行迴轉，請乘車大眾多加留意，也建議市民朋友多多搭乘客運及台鐵早班列車抵達現場。