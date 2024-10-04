基隆前議長認P圖勘災照　林沛祥：做不好的示範

▲國民黨立委林沛祥 。（圖／記者崔至雲攝）



記者崔至雲／台北報導

山陀兒颱風挾帶狂風暴雨，不僅重創南台灣，北部基隆地區也受外圍環流及東北季風共伴效應影響，降下致災性豪雨，基隆市前議長宋瑋莉因在臉書PO出P圖勘災照，遭網友抓包並酸「線上勘災」。對此，國民黨基隆立委林沛祥認為，這樣做是一個不好的示範，她是想要去勘災，但是做出來的就是「drop the ball」，所謂一個失誤。

宋瑋莉日前在臉書上PO出勘災照，卻被眼尖網友發現，該照片竟然是P圖，事後，宋瑋莉也發聲，霸氣承認「對！我就是P圖」，強調自始至終，自己從未提及這是本人現場勘災圖，更喊話有心之人如再有轉發P圖，就要提出告訴。

林沛祥直言，他覺得宋這樣做是一個不好的示範。宋是想要去勘災的，但是她所做出來的所為，其實就是drop the ball，就是所謂一個失誤，嚴格講起來能夠好好講、好好跟人家回應的話，這並不是什麼了不起的狀況，因為當天在中山區災情很嚴重，不管是哪邊政治人物，利用時機去勘災，都是無可厚非的。

林沛祥提到，不只宋瑋莉，也有民進黨議員說「我們去溯溪」，他認為這其實都是不太恰當的狀況，如果在第一線能夠趕快注意到救災單位無法注意到的地方，這是好事。但是如果就是一昧地針對已經知道的事情，市府人員已經在救災了，反而嘲笑態度去對於市府做的救災動作，在這極端狀況大可不必。